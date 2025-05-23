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Алергія чи застуда? Як відрізнити симптоми в сезон тополиного пуху

Як відрізнити застуду від алергії на тополиний пух (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З приходом сонячної погоди вулиці українських міст засипає тополиний пух. У цей період тисячі людей починають чхати та кашляти. Проте не завжди ці симптоми свідчать про алергію - іноді це звичайна застуда.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як вчасно розпізнати ці два стани.

Що таке тополиний пух

Тополиний пух - це насіння тополі, оточене легким, білим, пухнастим волокном, яке дерево випускає наприкінці весни або на початку літа. Пух допомагає насінню розноситися вітром на великі відстані.

Пух з’являється у жіночих дерев тополі. Чоловічі дерева не продукують пуху. Найчастіше пух літає в повітрі у травні-червні.

Важливо знати, що сам по собі пух не є алергеном, але він може переносити пилок інших рослин (наприклад, злакових), що спричиняє алергічні реакції. Тополиний пух збирає її і потім розносить у квартири, будинки та офіси. 

До того тополиний пух легко займається і може стати причиною невеликих займань у спекотну, суху погоду.

Тополиний пух (фото: bratslav-rada.gov.ua)

Симптоми алергії на пух

Тополиний пух, що зібрав в себе пилок рослин, викликає різні алергічні реакції. Найчастіше це:

  • сльозотеча
  • почервоніння очей
  • почуття "піщинок" в оці
  • непереносимість яскравого світла
  • припухлість повік
  • нежить
  • постійне чхання
  • свербіж шкіри
  • утруднення дихання
  • задишка без фізичного навантаження

Також тополиний пух часто викликає алергічний кашель. А в осіб, які страждають від бронхіальної астми, нерідко трапляється загострення захворювання.

Як відрізнити від застуди 

Симптоми застуди:

  • нежить, спочатку рідкий, потім може ставати густішим 
  • біль у горлі, дискомфорт при ковтанні 
  • кашель 
  • підвищення температури 
  • загальна слабкість, ломота в тілі

Якщо щоразу в один і той самий період весни/літа (наприклад, травень-червень) у вас з’являються певні симптоми, то це може бути алергія. При такому стані симптоми зменшуються у закритому приміщенні з фільтрацією повітря.

Також при алергії швидко допомагають антигістамінні препарати, а при застуді - ні.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Allergostop та Medical news today.

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