Алергія чи застуда? Як відрізнити симптоми в сезон тополиного пуху

Що таке тополиний пух

Тополиний пух - це насіння тополі, оточене легким, білим, пухнастим волокном, яке дерево випускає наприкінці весни або на початку літа. Пух допомагає насінню розноситися вітром на великі відстані.

Пух з’являється у жіночих дерев тополі. Чоловічі дерева не продукують пуху. Найчастіше пух літає в повітрі у травні-червні.

Важливо знати, що сам по собі пух не є алергеном, але він може переносити пилок інших рослин (наприклад, злакових), що спричиняє алергічні реакції. Тополиний пух збирає її і потім розносить у квартири, будинки та офіси.

До того тополиний пух легко займається і може стати причиною невеликих займань у спекотну, суху погоду.

Тополиний пух (фото: bratslav-rada.gov.ua)

Симптоми алергії на пух

Тополиний пух, що зібрав в себе пилок рослин, викликає різні алергічні реакції. Найчастіше це:

сльозотеча

почервоніння очей

почуття "піщинок" в оці

непереносимість яскравого світла

припухлість повік

нежить

постійне чхання

свербіж шкіри

утруднення дихання

задишка без фізичного навантаження

Також тополиний пух часто викликає алергічний кашель. А в осіб, які страждають від бронхіальної астми, нерідко трапляється загострення захворювання.

Як відрізнити від застуди

Симптоми застуди:

нежить, спочатку рідкий, потім може ставати густішим

біль у горлі, дискомфорт при ковтанні

кашель

підвищення температури

загальна слабкість, ломота в тілі

Якщо щоразу в один і той самий період весни/літа (наприклад, травень-червень) у вас з’являються певні симптоми, то це може бути алергія. При такому стані симптоми зменшуються у закритому приміщенні з фільтрацією повітря.

Також при алергії швидко допомагають антигістамінні препарати, а при застуді - ні.