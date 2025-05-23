Алергія чи застуда? Як відрізнити симптоми в сезон тополиного пуху
З приходом сонячної погоди вулиці українських міст засипає тополиний пух. У цей період тисячі людей починають чхати та кашляти. Проте не завжди ці симптоми свідчать про алергію - іноді це звичайна застуда.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як вчасно розпізнати ці два стани.
Що таке тополиний пух
Тополиний пух - це насіння тополі, оточене легким, білим, пухнастим волокном, яке дерево випускає наприкінці весни або на початку літа. Пух допомагає насінню розноситися вітром на великі відстані.
Пух з’являється у жіночих дерев тополі. Чоловічі дерева не продукують пуху. Найчастіше пух літає в повітрі у травні-червні.
Важливо знати, що сам по собі пух не є алергеном, але він може переносити пилок інших рослин (наприклад, злакових), що спричиняє алергічні реакції. Тополиний пух збирає її і потім розносить у квартири, будинки та офіси.
До того тополиний пух легко займається і може стати причиною невеликих займань у спекотну, суху погоду.
Тополиний пух (фото: bratslav-rada.gov.ua)
Симптоми алергії на пух
Тополиний пух, що зібрав в себе пилок рослин, викликає різні алергічні реакції. Найчастіше це:
- сльозотеча
- почервоніння очей
- почуття "піщинок" в оці
- непереносимість яскравого світла
- припухлість повік
- нежить
- постійне чхання
- свербіж шкіри
- утруднення дихання
- задишка без фізичного навантаження
Також тополиний пух часто викликає алергічний кашель. А в осіб, які страждають від бронхіальної астми, нерідко трапляється загострення захворювання.
Як відрізнити від застуди
Симптоми застуди:
- нежить, спочатку рідкий, потім може ставати густішим
- біль у горлі, дискомфорт при ковтанні
- кашель
- підвищення температури
- загальна слабкість, ломота в тілі
Якщо щоразу в один і той самий період весни/літа (наприклад, травень-червень) у вас з’являються певні симптоми, то це може бути алергія. При такому стані симптоми зменшуються у закритому приміщенні з фільтрацією повітря.
Також при алергії швидко допомагають антигістамінні препарати, а при застуді - ні.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Allergostop та Medical news today.
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