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Турчинов оторвался на концерте известной украинской группы (фото)

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 09:34
Турчинов оторвался на концерте известной украинской группы (фото)
Александр Турчинов сходил на концерт (фото: РБК-Украина)

Александр Турчинов рассказал о своем досуге

Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг. Бывший секретарь СНБО посетил концерт своей любимой украинской группы "OT VINTA", о чем и сообщил подписчикам на своей Facebook-странице. Отметим, что конуцерт коллектива прошел 16 января в Киеве.

Турчинов опубликовал фотографию с выступления группы с участниками коллектива. Также он порекомендовал людям слушать украинское и поддерживать своих.

"Классный был концерт. OT VINTA – одна из моих любимых групп. Слушайте украинское!" – написал под фото Турчинов.

Кстати, Турчинов позже сделал еще один пост по мотивам концерта.

"Лидер группы OT VINTA, музыкант, поэт и художник Юрий Григорович Журавель и его лучшая команда дали невероятный по энергетике концерт сегодня в Киеве. Украинская музыка, украинские песни – это действительно круто. Все, кто сегодня были в "Докер пабе", могут это подтвердить!" - написал Турчинов.

Турчинов оторвался на концерте известной украинской группы (фото)Александр Турчинов сходил на концерт украинской группы (фото: facebook.com/turchynov)

Отметим, что OT VINTA - это украинский коллектив, один из лидеров рокабили-сцены. Сама группа родом из Ровно. Основатель коллектива - Юрий Журавель, который и сформировал группу в далеком 1993 году. Музыканты поют исключительно на украинском языке.

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