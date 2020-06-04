Александр Рыбак шокировал признанием: 11 лет была зависимость

Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак сделал очень неожиданное признание для своих поклонников. Скрипач сообщил, что 11 лет принимал лекарственные препараты - антидепрессанты и снотворные. Эти лекарства довели артиста до глубокой депрессии.

Как сообщил Рыбак на своей странице в Instagram, в январе 2020 года начал курс реабилитации и постепенно возвращается к полноценной жизни. Музікант пообещал поделиться личным опытом борьбы с зависимостью от препаратов, чтобы помочь людям с этой же проблемой.

"В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и неуверенным. Это не только сказалось на моем мозге, но и повлияло на мышцы, желудок и общее состояние организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мое стремление к жизни", – написал Александр Рыбак.

Напомним, что норвежский скрипач и певец белорусского происхождения получил мировую известность благодаря победе на международном песенном конкурсе Евровидение 2009 года. Он выступил с песней Fairytale, сыграв на скрипке перед многомиллионной аудиторией телезрителей, и установил абсолютный рекорд в истории конкурса – набрал 387 баллов.

Как мы ранее писали, лидер группы "Друга Ріка" рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками.