Алек Болдвін продовжує судитися у справі про вбивство Галини Гатчінс: деталі

Позов було подано 9 січня до окружного суду штату Санта-Фе, де в липні суддя скасував обвинувачення Болдвіну у ненавмисному вбивстві після трагедії з оператором Галиною Гатчінс.

Актор звинуватив прокурорів та слідчих у наклепі, заявивши, що обвинувачі навмисно неправильно поводилися з доказами під час розслідування.

Відповідачами у позові виступають прокурори Кері Моррісі та Мері Кармак-Алтвіс, а також троє слідчих із офісу шерифа округу Санта-Фе та члени окружної ради.

"На кожному етапі слідства відповідачі намагалися зробити Болдвіна цапом-відбувайлом за дії та бездіяльність інших осіб, ігноруючи докази та закон", - ідеться в позові.

Алек Болдуїн (фото: Вікіпедія)

Також стверджується, що прокурори і слідчі переслідували Болдвіна в професійних або політичних цілях.

Нагадаємо, кінооператорка Галина Гатчінс загинула від вогнепального поранення на знімальному майданчику фільму "Іржа" в жовтні 2021 року. Під час зйомок актор Алек Болдвін випадково вистрілив у бік 42-річної Гатчінс із пістолета, який був заряджений бойовими патронами замість холостих.

Галина Гатчинс (фото: Вікіпедія)

Внаслідок цього поранення постраждали режисер Джоел Соуса і сама Галина Гатчінс, яка померла від отриманих травм.

Фахівець зі зброї на зйомках, Ханна Гутьєррес-Рід, була визнана винною у ненавмисному вбивстві та отримала 18 місяців ув’язнення.