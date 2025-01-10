Алек Болдвін продовжує судитися у справі про вбивство Галини Гатчінс: деталі

Американський актор Алек Болдвін подав скаргу на прокурорів після справи про вбивство українки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.
Позов було подано 9 січня до окружного суду штату Санта-Фе, де в липні суддя скасував обвинувачення Болдвіну у ненавмисному вбивстві після трагедії з оператором Галиною Гатчінс.
Актор звинуватив прокурорів та слідчих у наклепі, заявивши, що обвинувачі навмисно неправильно поводилися з доказами під час розслідування.
Відповідачами у позові виступають прокурори Кері Моррісі та Мері Кармак-Алтвіс, а також троє слідчих із офісу шерифа округу Санта-Фе та члени окружної ради.
"На кожному етапі слідства відповідачі намагалися зробити Болдвіна цапом-відбувайлом за дії та бездіяльність інших осіб, ігноруючи докази та закон", - ідеться в позові.
Алек Болдуїн (фото: Вікіпедія)
Також стверджується, що прокурори і слідчі переслідували Болдвіна в професійних або політичних цілях.
Нагадаємо, кінооператорка Галина Гатчінс загинула від вогнепального поранення на знімальному майданчику фільму "Іржа" в жовтні 2021 року. Під час зйомок актор Алек Болдвін випадково вистрілив у бік 42-річної Гатчінс із пістолета, який був заряджений бойовими патронами замість холостих.
Галина Гатчинс (фото: Вікіпедія)
Внаслідок цього поранення постраждали режисер Джоел Соуса і сама Галина Гатчінс, яка померла від отриманих травм.
Фахівець зі зброї на зйомках, Ханна Гутьєррес-Рід, була визнана винною у ненавмисному вбивстві та отримала 18 місяців ув’язнення.
До слова, раніше ми розповідали, що Періс Гілтон показала повністю зруйнований будинок після пожежі у Лос-Анджелесі.
Також спустошена Меган Маркл повідомила про трагедію в сім'ї.