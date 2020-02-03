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Аль Пачино опозорился на церемонии вручения премии BAFTA

STYLERПерсоны    03.02.2020 - 17:57
Аль Пачино опозорился на церемонии вручения премии BAFTA
Аль Пачино (Фото: lickr/by Peter Christian-Rex)

Знаменитый актер не удержал равновесие и упал прямо на красной дорожке

Аль Пачино эпично оконфузился на красной дорожке в Royal Albert Hall в Лондоне, где проходила церемония награждения кинопремии BAFTA (аналог "Оскара" в Великобритании). Знаменитый голливудский актер и сценарист не смог самостоятельно подняться в зал и упал на красной дорожке всего в нескольких метрах от входа.

Как сообщает британское издание Express, к 79-летнему Аль Пачино тут же подбежали охранники и помогли ему подняться, а также дойти до входа в зал. Стоит отметить, что спутница голливудской звезды, 40-летняя израильская актриса Мейтал Дохан сильно испугалась и растерялась в данной ситуации.

Аль Пачино опозорился на церемонии вручения премии BAFTA

Скриншот публикации

Однако конфуз не помешал Аль Пачино прекрасно провести время на церемонии и даже поучаствовать с коллегами в фотосессии во время награждения.

Аль Пачино прибыл на церемонию BAFTA, так как был номинирован на лучшую мужскую роль в фильме Мартина Скорезе "Ирландец". Как отмечают в издании, 79-летний актер приехал на церемонию в удобных кроссовках New Ballance черного цвета. Известно, что от падения Аль Пачино не пострадал.

А вот награду Британской академии кино ему не дали, так как главным победителем стала военная драма Сэма Мендеса "1917" – фильм получил награды в семи номинациях.

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