Акторку серіалу "Ти" порівняли з персонажем "Шреку": як вона реагує на хейт (відео)

Що відомо про цькування акторки серіалу "Ти"

Деякі глядачі назвали героїню Мадлен Бронте "надокучливою і непривабливою". Багатьом не сподобалася любителька книг, яка спочатку закохалася в серійного вбивцю, а згодом загнала його до в’язниці.

Так, героїню почали критикувати за зовнішність. Мовляв, вона не відповідає традиційним стандартам краси Джо Голдберга. Ба більше, користувачі стали порівнювати її з персонажем з франшизи "Шрек" Румпельштільцхеном.

Водночас поки одні люди поливали акторку брудом, інші виступили на підтримку. Багато хто зауважив, що серіал виступає проти жінконенависництва і фінальна доля Джо тому очевидний доказ. А хейтери, які оцінюють зовнішній вигляд дівчини, так нічого й не зрозуміли.

З фіналу стає очевидно, що протягом п'яти сезонів Пенн Беджлі, який повністю засуджує свого героя, втілював прихованого мізогіна. Він ставив жінок на п'єдестал, а коли ті не виправдовували його очікувань - вбивав. Тим часом Бронте, а отже, і Брюер, постійно порівнюють з іншими "коханими" Голддберга, мовляв вони були кращим та вродливішим вибором.

Брюер в серіалі "Ти" (скриншот)

Що відповіла на критику акторка

До прем’єри 5 сезону "Ти" вона була готова до негативної реакції.

"Люди не любитимуть Бронте з тієї чи іншої причини. Вони будуть любити її ненавидіти або ненавидіти любити її. Тож я просто обережно готуюся до цього. Якщо це означає, що мене деякий час не буде в Instagram, це нормально. Тому що в мене є весілля, яке потрібно спланувати. У мене є інші справи. Але якщо вони втратять спокій - зі мною все буде гаразд", - казала зірка.

Мадлен Брюер (фото: instagram.com/madbrew)

Один користувач в мережі прямо звинуватив акторку в руйнуванні шоу, на що вона відповіла, що це не так. Потім назвав Брюер "найгіршим коханням" для Джо Голдберга. Та саркастично зауважила, що коментатор засмутився, бо йому не пощастило особисто поцілувати Джо.

Як Брюер реагує на хейтерів (скриншот)

В нещодавньому інтерв’ю Мадлен також поділилася ставленням до реакції фанів на фінал.

"Вибачте, але мені не шкода. Я щаслива завершенням шоу. Як фанатка, я відчуваю радість і задоволення. Дякую всім, кому сподобалося. А тим, кому не сподобалось - більше пощастить наступного разу", - прокоментувала вона.

Мадлен (Меделін) Брюер - американська акторка, яка народилася 1 травня 1992 року. Найбільш відома за ролями в телесеріалах "Помаранчевий - хіт сезону", "Хемлок Гроув" та "Розповідь служниці".