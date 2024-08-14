Акторка Надія Хільська розповіла про виплати від держави після загибелі чоловіка на фронті

Хільська розповіла про виплати від держави після смерті чоловіка

За словами зірки, вона почала отримувати гроші кілька місяців тому. Йдеться про кошти на утримання дитини та компенсації 50% комунальних послуг. Вона уточнила, що сума виплачується не вся одразу: спершу півтора мільйона, потім - щомісяця інша сума (ще 13,5 мільйонів).

Хільська підкреслила, що ця цифра ділиться на сім'ю: половина призначається їй з донькою Валерією, половина - батькам загиблого воїна.

"Вже кілька місяців, як почала отримувати. Це пенсія на утримання дитини та компенсація 50% за комунальні послуги. Але батьки Льоші ще не отримують, хоча, начебто, подавали всі документи одночасно. Вони живуть у Кам'янському Дніпропетровської області, може, у них якось по-іншому ця процедура проходить. Бо ця компенсація виплачується на сім'ю. Тому мені дивно, що ми з Лєрою отримуємо, а вони - ні", - пояснила Надія.

"Але вони ж не одразу всі виплачуються. Виплачуються протягом декількох років. Одразу виплачується півтора мільйона, а тепер щомісячно нам виплачують певну суму. І таким чином будуть виплачувати доти, доки не виплатять всю", - також зазначила вона.

У шлюбі у пари народилася донька Велерія (Фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Що відомо про загибель Олексія Хільського

Український актор загинув наприкінці серпня 2023 року. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

35-річний чоловік здобув популярність завдяки зйомкам у серіалах "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" та інших.

Олексій Хільський (Фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Після початку повномасштабної війни пішов боронити свою країну від ворогів. Під час служби кілька разів отримував поранення, проте все одно повертався на фронт. Разом з іншими побратимами захищав Бахмут, Соледар, брав участь у деокупації Херсона.