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Актор "Рятувальників Малібу" помер після тяжкої хвороби: що відомо

Середа 23 жовтня 2024 12:39
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Актор "Рятувальників Малібу" помер після тяжкої хвороби: що відомо Майкл Ньюман (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

У США помер актор Майкл Ньюман, який знайомий багатьом завдяки культовому серіалу 1990-х років "Рятувальники Малібу".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.

Що відомо про смерть актора

Про смерть артиста повідомив його близький друг Метт Фелкер. Ньюман помер 20 жовтня - йому було 68 років.

Як відомо, у 2006 році йому діагностували хворобу Паркінсона. За словами Фелкера, актор також мав проблеми з серцем, а помер він від ускладнень хвороби Паркінсона.

Чим запам'ятався Майкл Ньюман

Найвідоміша роль актора - у серіалі "Рятувальники Малібу". Це американський серіал про рятувальників, які патрулюють пляжі округу Лос-Анджелес у Каліфорнії. Серіал виходив в ефір з 1989 до 1999 року (і в 1999-2001 роках як Baywatch Hawaii).

Актор &quot;Рятувальників Малібу&quot; помер після тяжкої хвороби: що відомо

Ньюман у "Рятувальниках Малібу" (фото: kinorium.com)

Ньюман з'явився в 150 епізодах "Рятувальників Малібу" - це більше, ніж будь-який інший учасник серіалу, за винятком головного героя Девіда Хассельхоффа. Майкл виявився єдиним актором, який у реальному житті був рятівником - у перервах між зйомками він працював пожежником.

До речі, він не збирався бути актором, а прийшов на зйомки як каскадер.

Актор &quot;Рятувальників Малібу&quot; помер після тяжкої хвороби: що відомо

Актори у "Рятувальниках Малібу" (фото: kinorium.com)

Також актор знявся у фільмі "Ворожа дія" разом з Томасом Хавеллом та Луїсом Менділором. У цьому трилері розповідається про двох офіцерів ВПС, які полюють на вкрадену високотехнологічну розумну бомбу. Після цього Майкл пішов із кіно через негативні сторони в індустрії. Потім він продовжив працювати пожежникам ще 25 років - доти, доки не вийшов на пенсію.

Актор &quot;Рятувальників Малібу&quot; помер після тяжкої хвороби: що відомо

Актор &quot;Рятувальників Малібу&quot; помер після тяжкої хвороби: що відомо

Кадри зі "Рятувальників Малібу" (фото: kinorium.com)

Після того, як Майклу Ньюману діагностував хворобу Паркінсона в 50 років, він активно займався благодійністю для підтримки досліджень, спрямованих на боротьбу з цією недугою.

У актора залишилася дружина Сара, син Кріс та дочка Емілі, а також однорічна онука Чарлі.

Раніше померла актриса, яка сколихнула весь світ роллю у культовому фільмі.

Також стало відомо, що помер відомий музикант, екс-вокаліст рок-гурту Iron Maiden.

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