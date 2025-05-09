53-річний Марк Волберг розкрив секрет свого схуднення: що їсть і як тренується зірка

Якої дієти дотримується

За його словами, після зйомок фільму він повернувся до "бойової форми" та втратив зайву вагу, яку набрав для фільму.

"Відчував себе лайном, щодня їв хліб, макарони, йогурти та всю цю гидоту, яку не повинен їсти. Але тепер ми закінчили і почалася операція "розірвати все", - пояснив він.

Разом з новою програмою тренувань, він планує обмежовувати харчування, їсти лише протягом "шестигодинного вікна", що дорівнює 14-годинному голодуванню в кожному 24-годинному циклі, а також відвідувати сауну та приймати холодні ванни.

"Дієта буде ключовою. Тільки голодування вже допомогло мені схуднути на 6 кілограмів", - сказав актор.

Вправи, які виконує актор

На відео він виконує серію вправ на прес і тягу, спрямованих на спину та біцепси, а також деякі вправи на литкові м'язи.

Його розпорядок тренувань включає присідання з нахилом, косими поворотами, тренажер для преса "Coaster", вправи з колесом для преса та підйоми ніг для роботи над корпусом.

Для спини та біцепсів він виконує тягу штанги у різних варіаціях, тягу TRX, згинання рук та тягу штанги з прямими руками. Він також поєднує три різні варіації підйому литок.

Марк Волберг показав, як тренується (фото: кадр з відео)

Також показував відео, на якому демонстрував страву з половини смаженої курки з нарізаним бататом.

"Подорож до схуднення починається сьогодні", - сказав він, хизуючись перед камерою своєю здоровою їжею.

Як актору у 53 роки вдається бути гарній формі

Марк Волберг славиться своєю відмінною фізичною формою, і це результат суворої дисципліни в усіх аспектах його життя - від режиму сну до харчування й тренувань. Ось основні чинники, які допомагають йому залишатися у формі.

Ранній підйом

Актор відомий своїм екстремально раннім графіком: він прокидається близько 3:30 ранку. Це дає йому змогу встигнути зробити тренування до початку робочого дня.

Регулярні тренування

Він тренується щодня, іноді навіть двічі на день. Його програма включає силові вправи, функціональні тренування, кардіо та вправи на витривалість. Він також користується послугами особистого тренера.

Харчування

Зірка дотримується суворої дієти, що складається переважно з білків (курка, індичка, яйця, риба), складних вуглеводів (овес, батат) і овочів. Їсть він 5-7 разів на день маленькими порціями.

Режим сну

Хоч він прокидається дуже рано, він також лягає спати дуже рано - приблизно о 19:30-20:00, щоб забезпечити організму повноцінний відпочинок.