Актор Богдан Буйлук висловився про секс-скандали в Карпенка-Карого: "Це жах"

Український актор театру та кіно Богдан Буйлук, який прославився завдяки серіалам "Затемнення" та "Ніхто не ідеальний" відреагував на скандали навколо університету імені Карпенко-Карого, де здобував вищу освіту.

Про те, як актор ставиться до звинувачень у сексуальних домаганнях від студентів та пасивної позиції університету, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк в YouTube .

"Я завжди ставився до нього (університету - ред) однаково - погано. Так, це майданчик, так, Карпенка-Карого - університет, в якому навчались всі великі. Університет із великою історією. Але те, як він себе показує, та позиція, яку він займає і займав завжди, - жахлива. І це настільки не ок, що викликає величезну роздратованість", - зауважив Богдан.

Він пригадав свої студентські роки, коли в університеті було безліч проблем.

"У нас був повний треш. Особливо в корпусі на Щорса, де ти просто заходиш у туалет, а там немає ні обідка, нічого, там холодно. Там якийсь офіс таксі на п’ятому поверсі, прийом склотари на території. Стоять чувачки, здають пляшки, а студенти йдуть паралельно, метрів за двадцять. Це було жахливо. Але зараз я бачив, що там щось вже змінилося: зробили якісь ремонти, гуртожиток трохи відремонтували", - поділився актор.

Богдан Буйлук про скандали навколо Карпенка-Карого (фото: instagram.com/bohdanbuyluk)

На думку Буйлука, коли режисера і викладача Андрія Білоуса звинуватили, університет мав проявити небайдужість.

"Тому що це жах. Сталася така ситуація: викладача звинувачують у конкретних жахливих речах. І замість того, щоб університет якось грамотно відреагував, викрутив ситуацію, написав щось на кшталт: "Ми відсторонимо, слідкуємо за слідством, ваша думка для нас важлива", чи ще щось… Вони просто пишуть: "Ми нічого не знаємо, це може бути наклеп, ми взагалі в цьому не розбираємося". І типу: "Всім хейтерам - пока", - сказав Богдан.

Він також з позитивом ставиться до протестів проти насилля над студентами та бездіяльності системи.

"Навіть зараз, поки ми розмовляємо, під Молодим театром проходить мітинг за відсторонення Білоуса. Це справжній квантовий стрибок у свідомості українців, особливо молоді. Всі просто піднялися і сказали: "Ага, ви не знімаєте? Тоді ми вийдемо під театр!", "Ви поновили? Ми ще раз вийдемо під театр!" Тому що ви маєте щось зробити. Це не ок. Це погано", - наголосив актор.

Що відомо про скандал з Білоусом

У березні після звинувачень у домаганнях та тимчасового відсторонення режисер повернувся до роботи в Молодому театрі, що збурило суспільство та призвело до акцій протесту. Тим часом в КМДА пояснили, що законних підстав для автоматичного відсторонення немає. Мовляв, відповідно до 154 Кримінального процесуального кодексу України така дія можлива за умови наявності відповідної ухвали слідчого судді, яка виноситься на підставі клопотання слідчого або прокурора.

У січні Андрія Білоуса звинуватила у сексуальних домаганнях колишня студентка Карпенка-Карого Софія Сапожнік. За її словами, він просив інтимні фото та закликав "поділитися сексуальними фантазіями". Пізніше анонімно висловилися й інші колишні студентки. 10 лютого відбувся мітинг під Молодим театром через відмову КМДА відсторонити режисера, а у соцмережах розпочався флешмоб #немовчи. Після тривалого мовчання університет Карпенка-Карого усунув його від викладання на час перевірки.

Зрештою міська влада ухвалила рішення про відсторонення Білоуса на місяць, а поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 153 ККУ (сексуальне насильство). Проте вже 14 березня режисер повернувся до роботи, заявивши, що немає правових підстав для його звільнення. Сам він відкидає звинувачення, а спроби усунути його від роботи називає частиною спланованої кампанії, метою якої є отримання контролю над театром.

Вас також може зацікавити: