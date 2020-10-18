Активный коронавирус нашли на упаковке замороженных продуктов: такого еще не было

Активные частицы коронавируса были обнаружены на упаковке замороженных продуктов из магазина. Этот случай эксперты назвали уникальным, так как ранее подобного нигде не встречали.

Возбудитель инфекции нашли в Китае специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний. Об этом 18 октября передает DW.

Отмечается, что при контакте с такими частицами вируса SARS-CoV-2 человек может заразиться, но риск подцепить коронавирус расценивают как очень маленький.

Также эксперты подчеркнули, что до сих пор не было зарегистрировано ни одного такого случая.

Сохранялся способный к заражению вирус на упаковке импортной замороженной трески.

Этот факт впервые вне лаборатории подтвердил, что коронавирус при особых условиях может сохраняться на упаковке в течение долгого времени.

На опасную находку наткнулись в Циндао в ходе изучения вспышки заболевания COVID-19 в этом городе на востоке страны.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали людям, которые работают с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты. Кроме того, нужно избегать касаний рта, носа или глаз до того, как вы сняли рабочую одежду, на которую может попасть вирус. Очень важно не забывать тщательно мыть руки и помнить о правилах гигиены во время пандемии, а также нужно регулярно проходить тестирование на COVID-19.

Напомним, ранее в сентябре в Китае частицы коронавируса обнаружили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из РФ.

Ранее мы писали о том, что украинский эпидемиолог раскрыла схему, как коронавирус распространяется в магазинах.