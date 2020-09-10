Актер из "Слуги народа" влип в интим-скандал: появились шокирующие детали

Владимир Владимиров из сериала "Слуга народа" угодил в сексуальный скандал. Его обвиняют в сексуальных домогательствах прямо на съемочной площадке. Об этом рассказала на своей странице в Facebook актриса Татьяна Острецова.

Артистка сообщила пикантные детали этой ситуации.

"Во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади — он лапал меня за ягодицы. Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съемки, потому, что я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабинку и пущу на самотек эмоции — дальше я уже не смогу работать. Внутри уже была истерика, и поэтому я боялась, что из-за меня сорвется смена. Я это признаю и жалею, что не пресекла это!" - написала Острецова.

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Актриса отметила, что Владимиров не прекращал своих сексуальных действий и она решила рассказать об этом всем.

"На протяжении 4-5 дублей этот извращенец каждый раз пытался подниматься рукой выше колен, но я выкручивалась. Я до сих пор чувствую на своем теле ощущения от этого морального урода. Я уверена, что я не первая девушка, с которой он так поступил. Все молчат", - рассказала она.

Татьяна сообщила, что намерена написать на актера заявление в полицию. Позже на своей страничке в соцсети артистка написала о нервном срыве. Ей пришлось его пережить из-за реакции людей.

"По факту совершенных в отношении меня неправомерных действий, мной совместно с юристами предпринято ряд юридических мер. В том числе мы подали заявление о совершении преступления в полицию, добавив к нему видео и остальные, имеющиеся у меня на данный момент, доказательства. Подали его тогда, когда получили эти доказательства на руки и совместно с юристами продумали дальнейшие действия. Эта ситуация нанесла мне большой моральный вред. Я пережила нервный срыв и благодаря близким людям смогла справиться со всем потоком негатива и непонимания в мой адрес", - написала Острецова.

Татьяна написала заявление в полицию (фото: facebook.com/tatiana.ostretsova)

Отметим, что Владимир Владимиров играл в сериале "Слуга народа" французского президента.

Как мы ранее писали, в ВСУ вспыхнул громкий секс-скандал о домогательствах.