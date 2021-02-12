Академик сообщил, что Украине стоит готовиться ко второй волне COVID-19

"Скорее всего, через непродолжительное время она начнется. Ее не удастся упредить или значительно ослабить, если не успеют до лета или, в крайнем случае, до осени вакцинировать не менее половины населения Украины. Но так много людей у нас вряд ли вакцинируют за столь короткий срок. Следует понимать, если Украина в ближайшее время получит, скажем, 100 или 200 тысяч доз, то это будет каплей в море — нам нужно во много раз больше", - сказал Комиссаренко.

По словам ученого, Украина не сможет предотвратить новый всплеск заболеваемости, так как вакцин в стране будет еще недостаточное количество.

"Вторую волну укротить мы не успеем. Чтобы победить вирус, надо провести более 30 миллионов вакцинаций. Это свыше 60 миллионов доз", - отметил эксперт.

Комисаренко также ответил на вопрос, как долго сохраняется у человека иммунитет к коронавирусу.

"Это очень важный вопрос, на который наука пока не нашла четкого ответа. Вначале считалось, что иммунитет сохраняется около полугода. Затем — три-четыре месяца. Сейчас часть ученых заявляет, что год или более. Уверенно можно говорить, что иммунитет после вакцинации держится дольше, чем после заболевания", - резюмировал он.