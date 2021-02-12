Академик сообщил, что Украине стоит готовиться ко второй волне COVID-19

В Украине вероятнее всего будет вторая волна коронавируса. Она начнется через непродолжительное время.

"Скорее всего, через непродолжительное время она начнется. Ее не удастся упредить или значительно ослабить, если не успеют до лета или, в крайнем случае, до осени вакцинировать не менее половины населения Украины. Но так много людей у нас вряд ли вакцинируют за столь короткий срок. Следует понимать, если Украина в ближайшее время получит, скажем, 100 или 200 тысяч доз, то это будет каплей в море — нам нужно во много раз больше", - сказал Комиссаренко.

По словам ученого, Украина не сможет предотвратить новый всплеск заболеваемости, так как вакцин в стране будет еще недостаточное количество.

"Вторую волну укротить мы не успеем. Чтобы победить вирус, надо провести более 30 миллионов вакцинаций. Это свыше 60 миллионов доз", - отметил эксперт.

Комисаренко также ответил на вопрос, как долго сохраняется у человека иммунитет к коронавирусу.

"Это очень важный вопрос, на который наука пока не нашла четкого ответа. Вначале считалось, что иммунитет сохраняется около полугода. Затем — три-четыре месяца. Сейчас часть ученых заявляет, что год или более. Уверенно можно говорить, что иммунитет после вакцинации держится дольше, чем после заболевания", - резюмировал он.