UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Академик рассказал, когда в Украине ждать пика COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей, а всплеск заболеваемости ожидается в конце октября - начале ноября.

Такой прогноз озвучил "Апострофу" профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

"Учитывая, что вариант "Дельта" - более агрессивный и опасный, то надо готовиться ко всему. Вероятно, уже в конце октября - начале ноября у нас будет пик заболеваемости. Нужно вакцинироваться. Это единственное, что может помочь", - рассказал профессор.

Также медик сообщил, что в Украине переболело меньше, чем 50% населения. Также он считает, что вакцинация дает более сильный иммунитет, перенесенное заболевание.

"У нас нет 50% людей с иммунитетом. К сожалению, это значительно меньший процент. Понятно, что они брали людей, переболевших ковидом, которые имеют определенный иммунитет, но вакцинация дает более мощный иммунный ответ, чем перенесенное заболевание", - сказал он.

Как мы ранее писали, инфекционист развенчала один из самых опасных мифов про COVID.

Также мы сообщали, что украинцам рассказали, как нельзя лечиться от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус