Вы ах*ели? MARUV обматерила МАУ за пропажу багажа

MARUV жестко раскритиковала авиакомпанию МАУ за халатность работников. Самый крупный авиаперевозчик Украины снова попал в скандал, о чем сообщила исполнительница в социальной сети Instagram.

"Уважаемые МАУ, вы ах*ели? Второй раз я лечу вашей авиакомпаний и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи. Мало того, еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько бл*ять можно?!" - негодует исполнительница.

Также Марув посоветовала украинцам, вылетая из "Борисполя", тщательнее паковать багаж, поскольку есть риск быть взломанным и ограбленным. "У меня не было ничего ценного, но ребята подумали на бижутерии, что это бриллианты, золото и серебро", - поделилась артистка.

Видео: (YouTube/Ярослав Мельник)

Ранее MARUV призналась в любви к России и подверглась жесткой критике со стороны украинских пользователей. Украинцы посчитали, что певица своими выступлениями в РФ предает родину и решили отчитать за неподобающее отношение.

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Мы сообщали, что MARUV сделала откровенное признание о муже. К слову, с супругом девушка познакомилась в стриптиз-клубе. Она не выступала там на пилоне, а развлекала посетителей своими песнями. Так как певица там выступала неоднократно, она сдружилась с кальянщиком этого клуба, который предложил ее познакомить со своим другом Александром.

Напомним, что MARUV поехала в Россию и выступила там на коленях перед публикой.

А также рассказывали о том, что MARUV сделала громкое заявление о Евровидении.