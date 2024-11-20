Лікар назвала запахи тіла, які можуть вказувати на розвиток хвороби

На які хвороби вказує зміна запаху тіла

Гіпертиреоз

За словами лікаря, надмірне вироблення гормонів супроводжується підвищеним потовиділенням і кислим запахом поту.

Цукровий діабет

Характерний запах ацетону може свідчити про порушення рівня глюкози в крові.

Зміна запаху тіла при діабеті може бути ознакою кетоацидозу. Високий рівень кетонів призводить до того, що запах тіла стає схожим на фруктовий.

При захворюваннях печінки або нирок тіло може мати запах відбілювача через накопичення токсинів в організмі. У таких випадках необхідно обов’язково звернутися до лікаря.

Запах ацетону також може вказувати на цукровий діабет, при якому в організмі може підвищуватись рівень кетонових тіл - результат того, що для вироблення енергії тіло використовує власний жир.

Гормональний дисбаланс

Нерівновага статевих гормонів часто впливає на роботу сальних і потових залоз, що змінює запах поту.

Гормональний збій і запах тіла взаємопов'язані, оскільки гормони впливають на всі системи організму. Наприклад, у період статевого дозрівання гормони впливають на потові залози, які посилюють потовиділення і призводять до запаху поту.

Із зайвою пітливістю також стикаються жінки в період менопаузи (припливи і нічні поти впливають на запах тіла).

Що варто робити

Якщо зміна запаху поту супроводжується іншими симптомами - різке схуднення, слабкість, часте серцебиття та спрага, то потрібно одразу звернутися до лікаря, аби діагностувати захворювання та підібрати оптимальне лікування.

Як ще може пахнути від тіла

Запах аміаку

Такий запах може відчуватися в диханні людини або відчуватися від шкіри при патологіях печінки та нирок.

Запах оцту

Небезпечною ознакою є оцтовий запах, що походить від чистого митого тіла. У такому випадку можна запідозрити ендокринні порушення, туберкульоз та дефіцит вітаміну D.