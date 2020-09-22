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Африканские шаманы помогли написать хит украинскому артисту: звук музыкальной лихорадки

Вторник 22 сентября 2020 16:55
Африканские шаманы помогли написать хит украинскому артисту: звук музыкальной лихорадки
Певец Sysuev выпустил новый сингл (фото: instagram.com/sysuev_official)
Автор: Styler

Певец Sysuev представляет новое танцевальное заклинания "Mad Ting"

Украинский артист Sysuev представил новый танцевальный сингл-заклинание "Mad Ting", который отлично впишется в плейлист танцевального настроения каждого из нас.

В новом сингле применены традиционные ударные инструменты, под которые африканские племена прыгают у костра, чтобы вызвать дождь. Также в "Mad Ting" слышно присутствие сэмплов ритуальных звуков шаманов и женщин.

Таким интересным способом артист успешно раскрывает музыкальную тему Африки и интегрирует ее в современную танцевальную тусовку.

"Mad Ting” - это трек, которому необязательно быть популярным, чтобы вызвать танцевальный вайб в любом зале мира. Это звук музыкальной лихорадки, который есть внутри не только африканцев, но и каждого из нас, украинцев. Послушайте, чтобы убедиться в этом", - комментирует Sysuev.

Sysuev представил танцевальный сингл-заклинание "Mad Ting"

Добавим, что визуальной поддержкой сингла выступает недавнее выступление артиста совместно с танцевальной командой Swaggy Twerk Team.

Напомним, что сингл этого артиста "Another Chance" о космических баталиях, получил позитивный сигнал от офиса NASA и обещание передать его астронавтам для вдохновения в работе.

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