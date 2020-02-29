Аферисты и шутники: как украинцы зарабатывают на коронавирусе

В мире набирает обороты опасная эпидемия китайского коронавируса. Уже 27 европейских стран подтвердили наличие зараженных на своих территориях. В это время украинцы готовятся принимать вирус у себя. Но есть и те, кто не против заработать на ажиотаже вокруг коронавируса.

Так, на бесплатных торговых площадках стали появляться различные товары, связанные с профилактикой от коронавируса или продажей опасной инфекции. Среди профилактических средств на площадке OLX представлено варенье из шишек. Также, с момента начала ажиотажа кто-то уже успел издать книгу, которая якобы содержит все факты о 2019-nCoV. Также в сети интернет появилось объявление с названием: "Защита от коронавирусов, и их мутированных штаммов на сотни лет вперед".

Агенты по недвижимости решили использовать коронавирус для продажи квартиры. Так, в Киеве "без коронавируса и процентов" продается 3-комнатная квартира.

Как украинцы зарабатывают на эпидемии (коллаж: olx.ua)

Стоит отметить, что вне зависимости от предлагаемых средств, в ВОЗ заявляют об отсутствии профилактических средств (за исключением гигиены), а также отсутствии вакцины и действующих лекарств, которые рекомендуется применять.

Также напомним, что из-за паники вокруг эпидемии коронавируса, стоимость простых респираторов (масок) взлетела до 34 гривен за штуку. Стоит отметить, что пользоваться маской в целях защиты от коронавируса можно не более 3-4 часов.

Как украинцы зарабатывают на эпидемии (коллаж: prom.ua)

Напомним, ученые называли сроки выздоровления человека.

До этого мы писали, что в Южной Корее число больных коронавирусом приближается к трем тысячам.