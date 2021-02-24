Адвоката вытащили из душа и избили: в Днепре полиция перепутала дом при штурме с обыском

Кроме того, пострадавшим в качестве возмещения за имущественный ущерб будет выплачено 77 457 гривен. Эти средства спишут с единого казначейского счета Государственной казначейской службы Украины.

Истцом в деле выступал адвокат с супругой из Днепра. Ответчиком - Государственная казначейская служба, ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и Днепровский отдел полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Как указывается в материале дела, 26 июня 2020 года около семи утра в дом пострадавших ворвались вооруженные спецназовцы полиции, которые сломали конструкцию ворот, разбили видеокамеру во дворе, снесли входные двери. Они вытащили хозяина дома с душа, повалили на пол, и "начали бить руками и ногами по голове и туловищу, причинив ему телесные повреждения". Мужчина около 45 минут пролежал под прицелом автомата. Силовики никаких объяснений своего появления не предоставили, удостоверения не показывали, постановления суда на проведение обыска также не предъявляли. В то же время следственно-оперативная группа "беспрепятственно передвигалась по двору, первому и второму этажам дома и что-то искала".

Впоследствии истцу позволили подняться с пола, одеться и сообщили, что в доме планируется проведение обыска и необходимо подождать появление представителя Совета адвокатов региона, поскольку мужчина оказался адвокатом.

Слова мужчины, что силовики ошиблись адресом, те проигнорировали, и все равно провели обыск в кабинете хозяина дома.

Когда пострадавший и его жена, которая приехала позже, предъявили документы о праве собственности на данный дом, следователь составил протокол о проведении обыска, и полицейские ушли.

Истец также заявил о пропаже после такого "визита" полицейских 20 тысяч долларов из ящичка в гардеробной комнате на втором этаже, что обнаружилось на следующий день. Семья вызвала полицию и написала заявление о преступлении.

"Как отмечается при обращении в суд, цинизм и ненависть, с которой работники полиции крушили видеокамеру, выламывали ворота и входные двери в дом, которые кстати были открыты, без всякой попытки зайти в помещение мирным путем, применение ими физической силы по отношению к истцу не имеют оправдания", - говорится в материале.

Также указывается, что пострадавший адвокат получил не только физические и моральные травмы, но и репутационные, и ему еще длительное время приходилось оправдываться перед соседями за картину, которую они наблюдали при "штурме" дома.