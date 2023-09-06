Адвокат розповіла, кому із ухилянтів від мобілізації в Україні "світить" в'язниця

Як каратимуть ухилянтів

За використання явно підробленого документа передбачено кримінальну відповідальність відповідно до частини 4 статті 358 Кримінального кодексу.

Покарання може містити штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (67 100 гривень), або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

"Особа, яка отримала підроблений висновок від військово-лікарської комісії, за яким була встановлена непридатність до військової служби з винятком з військового обліку, або тимчасова непридатність і яка отримала у зв'язку з цим відстрочку від призову під час мобілізації й, можливо, поїхала за кордон, у разі виявлення може бути притягнуто до кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 358 Кримінального кодексу", - пояснила адвокат.

Як зазначила Марина Бекало, такі факти спочатку мають бути виявлені внаслідок перевірок комісій ВЛК, які визначають рівень придатності до військової служби.

Після відповідного розслідування стосовно осіб, які отримали явно підроблені довідки від ВЛК, буде порушено кримінальні справи.

Під виразом "скористалися підробленими довідками" мається на увазі оформлення на підставі цих підроблених документів висновку про повну або тимчасову непридатність до військової служби, отримання відстрочки або дозвіл на виїзд за кордон.

Адвокат наголосила, що у разі виявлення таких дій особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу.

Що важливо знати

Водночас, за словами адвоката, факти підробки документів мають бути спершу виявлені внаслідок перевірок комісій ВЛК. І лише після розслідування особам, які отримали підроблені довідки ВЛК, загрожує порушення кримінальних справ.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що військовозобов'язаних українців, які залишили Україну з підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати назад додому.