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Адвокат розказав, як жертві домашнього насилля зібрати докази та які документи потрібні

Фото: Як доказати домашнє насилля (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Домашнє насилля, на жаль, в Україні трапляється часто. Щоб притягнути кривдника до відповідальності у суді, треба довести його вину.

Які докази та документи потрібні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис адвоката Романа Сімутіна.

Якщо ви зверталися до відповідних служб, тоді зберігайте всі документи, подані вами, а також отримані від них. Такими доказами можуть бути:

У поліції

  • копія заяви про вчинення домашнього насильства;
  •  копія протоколу про вчинення адмінправопорушення;
  • копія постанови про визнання винним кривдника та притягнення його до відповідальності тощо.

У медичному закладі

  • висновок про стан здоров’я та тілесні ушкодження;
  • рецепт на ліки;
  • направлення на лікування;
  • чеки та квитанції.

У соцслужбі (у разі застосування насильства до дитини):

  • копія акта оцінки потреб сім’ї/дитини;
  • копія звіту за результатами соціального супроводу сім’ї / дитини;
  • копія рішення про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо.

Доказами у суді також можуть бути:

  • аудіо/відеозаписи розмов, погроз, шантажу;
  • відео дій кривдника, фото наслідків насильства (синці та подряпини на тілі);
  • пошкоджені речі;
  • скрини листування у соцмережах;
  • показання свідків — родичів, сусідів, друзів, колег тощо.

Пам'ятайте та не бійтеся звертатися по допомогу, якщо ви стали жертвою домашнього насилля.

Для отримання правничої допомоги докази не обов’язкові. Юристи системи БПД пояснять, які докази потрібні та як їх можна отримати. Телефон: 0 800 213 103

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