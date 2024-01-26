Адвокат розказав, як жертві домашнього насилля зібрати докази та які документи потрібні

Домашнє насилля, на жаль, в Україні трапляється часто. Щоб притягнути кривдника до відповідальності у суді, треба довести його вину.
Які докази та документи потрібні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис адвоката Романа Сімутіна.
Якщо ви зверталися до відповідних служб, тоді зберігайте всі документи, подані вами, а також отримані від них. Такими доказами можуть бути:
У поліції
У медичному закладі
У соцслужбі (у разі застосування насильства до дитини):
Доказами у суді також можуть бути:
Пам'ятайте та не бійтеся звертатися по допомогу, якщо ви стали жертвою домашнього насилля.
Для отримання правничої допомоги докази не обов’язкові. Юристи системи БПД пояснять, які докази потрібні та як їх можна отримати. Телефон: 0 800 213 103
До цього психолог розповіла, як розлучитись з чоловіком, якщо є діти і не хочеться руйнувати сім'ю.
Також ми писали про три ознаки того, що ваш психолог поводиться непрофесійно.