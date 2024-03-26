Адвокат назвав одну популярну хворобу, з якою "не світить" мобілізація

Що треба знати

Правозахисник зазначив, що ступень придатності/непридатності осіб до військової служби визначається згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402. Цим положенням зокрема затверджений Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступені придатності до військової служби.

Захворювання ожиріння як стан здоров’я, що виключає або обмежує можливість призову на військову службу міститься в статті 13 даного Розкладу. При цьому в цій статті зазначені усі види ожиріння.

Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану.

Водночас Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України містить Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

Пояснення статті 13 зазначають, що є лише три ступені ожиріння (хоча сучасна медицина виділяє п’ять ступенів).

Особи, в яких діагностовано хвороби, що відповідають статті 13 "Б", графі ІІ можуть бути в індивідуальному порядку визнані непридатними до військової служби або обмежено придатними.

Зазначимо, що крім ожиріння, існує ряд інших захворювань та станів, які можуть дати право на відстрочку від мобілізації. Остаточне рішення про придатність до служби приймається військово-лікарською комісією (ВЛК) на основі медичного огляду та аналізу медичних документів.