Адская жара и жуткие грозы: синоптики предупредили об опасной погоде до конца июля

Погода в Украине до конца июля ожидается опасная в большинстве регионов страны. Температура воздуха снова поднимется до +32 +34 градусов, а часть регионов будет заливать ливнями, местами – с грозами.

Погода во вторник, 27 июля

Грозы во вторник посетят только западные области страны, на остальной территории Украины будет сухо. В центре и на севере прогреется до +30 +32 градусов, на западе ожидается от +29 до +31 градуса, в южной части от +32 до +32 градусов, на востоке от +30 до +32 градусов. Ночью в большинстве областей будет прохладно, от +16 до +19 градусов, на юге до +22 градусов.

В Киеве 27 июля солнечно и сухо, без осадков. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +30 до +32 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 27 июля

Погода в среду, 28 июля

Кратковременные дожди и грозы продвинутся вглубь страны и охватят западные области, северные, центральные, частично южные и восточные. Кроме того, в большинстве областей синоптики прогнозируют усиление ветра до штормовых значений. Температура воздуха немного опустится только на западе, до +26 +29 градусов. В центре, на севере и в Одесской области от +29 до +31 градуса, на востоке и юге +31 +34 градуса. Ночью в западной части ожидается +15 +18 градусов, на юге до +21 градуса, в остальных регионах +19 градусов.

В Киеве 28 июля кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до штормовых значений. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 28 июля

Погода на четверг, 29 июля

Осадки в четверг ожидаются во всех регионах Украины, кроме запада. Также возможен сильный ветер с порывами. На западе днем до +26 +28 градусов, в северных и центральных областях +29 +31 градус, на востоке до +32 +33 градусов, южные области снова накроет жарой до +34 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +18 градусов, на юге до +22 градусов.

В Киеве 29 июля синоптики прогнозирую жару, сильный ветер. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 29 июля

Погода на пятницу, 30 июля

Сухая и ясная погода снова захватит Украину в пятницу, небольшие грозы пройдут только на крайнем востоке и местами – на юге. Сильный ветер начнет утихать, а температура снова пойдет вверх. На западе ожидается до +30 градусов, в центральной части и на севере +30 +32 градуса, в южных областях до +34 градусов, на востоке +31 +33 градуса. Ночью в Украине от +16 до +19 градусов, на юге до +22 градусов.

В Киеве 30 июля небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине на пятницу, 30 июля

Погода в субботу, 31 июля

В субботу грозы снова охватят западные, северные и центральные области страны. На юге и востоке будет сухо. Температура воздуха днем на западе составит +26 +30 градусов, в центре и на севере +29 +32 градуса. В южной части +32 +34 градуса, в восточных областях +31 +33 градуса. Ночью в большинстве регионов от +16 до +18 градусов, на юге до +22 градусов.

В Киеве 31 июля ожидается гроза, небольшой дождь. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 31 июля