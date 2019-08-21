Адская Укрзализныця: пассажиры угрожали остановить поезд (фото)

Укрзализныця снова оказалась в центре скандала. В этот раз причиной стала жуткая духота в вагонах. Пассажир поезда "Мариуполь-Львов" Александр Малкин рассказал на своей странице в Facebook, как проводники и начальник поезда оригинально решили проблемы с кондиционированием воздуха в вагоне.

Александр Малкин сообщил, что в билетах его вагон был указан как "без кондиционирования" и отметил, что на практике такой вагон должен быть обеспечен открывающимися окнами.

"20.08.2019. Поезд №70 Мариуполь-Львов. Вагон 7. Итак, вагон в билетах указан как "без кондиционера", и согласно техническим характеристикам УЗ это должен быть вагон с открывающимися окнами в купе. А что мы имеем? Правильно, вагон, в котором должен быть кондиционер, но он не работает. Открывающихся форточек на целый вагон – 3, и все в коридоре. Температура в вагоне 34 градуса по Цельсию", - написал Малкин.

Фото: facebook.com/Александр Малкін

Он добавил, что практически все пассажиры вагона были возмущены и устроили небольшой митинг, а после – все по очереди начали звонить на горячую линию УЗ и грозить, что остановят поезд. После этого к пассажирам пришел начальник поезда, который начал доказывать пассажирам, что они все время так ездят.

"К нам пришел начальника поезда с вопросом: "А что вас не устраивает? Мы так уже больше недели ездим, претензий не было, только окно выломали одно". А дальше начался треш", - добавил Малкин.

В вагон к возмущенным пассажирам пришел еще один проводник и человек, который назвался "механиком". Вместе они не придумали ничего лучшего, как просто вынуть стекла из рам.

Фото: facebook.com/Александр Малкін

"Пришел "механик" и еще один проводник и лучшее решение, которое они нашли – это повынимать все окна, которые были в коридоре. Спасибо Укрзализныця за сервис", - сообщил пассажир.

Скриншот поста (facebook.com/Александр Малкін)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця влипла в скандал из-за тараканов.

А также рассказывали о том, что пассажир купил билет за 1600 гривен в вагон с неработающим кондиционером.