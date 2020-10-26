Абсолютный бред: Комаровский разнес в пух и прах борьбу с COVID-19 в Украине

Доктор Комаровский жестко раскритиковал меры предосторожности с коронавирусом в школах и детских садах. Известный украинский педиатр считает, что все меры предосторожности это "бред". Врач отмечает, что все озабочены только масками и санитайзерами, но забывают об основном - свежем воздухе.

"То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, - абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи", - написал Комаровский в своем Telegram-канале.

Комаровский считает, что, люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха.

"Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%", - раскритиковал он систему.

Заслуженный педиатр выразился, что в украинских школах сейчас царит "полное отсутствие здравого смысла".

"Когда страхи родителей или убежденность родителей в том, как надо заботиться о здоровье детей, определяют политику государства и конкретной школы: в классе, они считают, нужно поставить кварцевую лампу и натопить хорошенько", - упрекнул Комаровский родителей.

Как мы писали ранее, Комаровский рассказал, нормально ли детям болеть 10 раз в год.