Абсолютно недопустимо: Комаровский указал на важный нюанс при болезни ребенка

Доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

Так, Евгений Комаровский дал важные советы, как кормить малыша во время болезни.

Правило № 1.

Следует оценивать потребности ребенка в еде, руководствуясь прежде всего его аппетитом.

Правило № 2.

Абсолютно недопустимыми являются попытки насильственного кормления заболевшего ребенка.

Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни (pixabay.com)

Правило № 3.

Стоит предлагать ребенку еду чаще, чем обычно. Но порции при этом должны быть меньшими.

Правило № 4.

Отложите эксперименты с едой на потом - не используйте никаких новых продуктов во время приготовления блюд.

Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно педиатр рассказал, можно ли навредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

Как сообщалось, ранее Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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