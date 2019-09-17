Аборт, ЭКО или омоложение: почему Заворотнюк заболела раком мозга

Анастасия Заворотнюк уже больше недели находится при смерти. Врачи делают все возможное, чтобы спасти звезду популярного сериала "Моя прекрасная няня", но пока что лечение в одной из самых дорогих и известных клиник Москвы не приносит позитивных результатов.

Тем временем многие поклонники Заворотнюк задаются вопросом: что послужило причиной страшной болезни их любимой актрисы? Существует несколько версий.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Аборт

Как оказалось, много лет назад Анастасия Заворотнюк делала аборт. Это произошло, когда 22-летняя начинающая актриса вышла замуж за 34-летнего Олафа Шварцкопфа. Семейная идиллия, правда, продлилась всего год. Расставание стало неизбежным, когда в семье случилась трагедия - Анастасия потеряла ребенка.

"Она была беременна. Я думал, что выкидыш произошел в момент нашей поездки. Потому что, когда мы приехали, ей было плохо всю ночь… А после мне сообщили, что она сделала аборт… Где правда, я теперь уже и не знаю. В любом случае общего ребенка нам Бог не дал", - говорил Олаф в эфире одного из российских шоу.

По словам онколога Дениса Романова, психоэмоциональный и физический стресс мог спровоцировать развитие в организме опухолей - ослабленная иммунная система просто перестала успешно справляться с клетками, что провоцируют рак, и болезнь получила шанс на развитие.

Анастасия Заворотнюк больна раком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Генетика

Были ли у Заворотнюк родственники больные раком - неизвестно. Российские СМИ пишут, что ее старший брат скончался в довольно молодом возрасте. Но 52-летний Вячеслав умер не от онкологии, а от перитонита - тяжелого воспаления париетального и висцерального листков брюшины.

В то же время, отец актрисы - известный режиссер Юрий Андреевич Заворотнюк - умер 1 октября 2014 года от "продолжительной болезни". Не исключено, что у него был рак.

Кроме того, известно, что сразу после смерти отца Анастасия пережила кончину свекра. Это также не могло не сказаться на здоровье кинозвезды.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Омоложение

Рак у Заворотнюк мог развиться и из-за процедур омолаживания. Так считает хороший знакомый Анастасии, продюсер Андрей Разин. По его мнению, здоровье подруги подкосила методика омоложения на основе стволовых клеток.

"Она мне говорила по поводу стволовых клеток и так далее. По этому методу лечения. Я ее отговаривал неоднократно", - сказал Разин.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

ЭКО

То, что Анастасия Заворотнюк делала ЭКО, может быть основной причиной развития болезни. Так, по крайней мере, считают многие специалисты. Например, онколог Николай Потуданский говорит, что при беременности в зрелом возрасте в разы возрастают риски хронических и генетических заболеваний.

"Беременность - это стресс для организма, безусловно. Возможно, эти случаи - парные, как еще говорят, сама беременность могла послужить тому, что опухоль начала активно расти", - сказал врач в комментарии одному из московских телеканалов.

А вот научный руководитель центра семейной генетики Михаил Иванов отмечает, что само онкологическое заболевание возникает задолго до его проявления. При этом, говорит специалист, большая проблема в том, что огромное количество таких заболеваний выявляются только на 3-4 стадии, когда их достаточно поздно оперировать.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе рассказал, что скрытые заболевания могут обостриться при любой беременности, а не только при ЭКО. Но врач подчеркнул, что головной мозг не относится к категории гормонально зависимых органов, поэтому нет объективных данных, что можно связать ЭКО и опухоль.

Лордкипанидзе, как и Разин, считает, что болезнь Заворотнюк связана с использованием ею стволовых клеток для омоложения.

Таким образом, по мнению большинства врачей, ЭКО не могло стать причиной развития онкологии у "прекрасной няни".

"Есть заболевания, которые процедура ЭКО может усугубить: например, рак груди. Но для онкологии существует масса факторов, вычленить один из них, который стал причиной в каждом конкретном случае, нельзя", - сказал гинеколог-репродуктолог Денис Огородников.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)