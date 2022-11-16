Або сиди, або служи: у Росії студента-іноземця силою відправили на війну, де він загинув

Смерть Лемехані Ніренда, якого завербували воювати на боці Росії в Україні спустошила родину. На перший погляд, може здатися, що річ лише в тому, що він загинув. Сім'я хлопця має дуже багато питань без відповідей до керівництва Росії.

Лемехані Ніренда відбував покарання у в'язниці Росії за поширення наркотичних речовин, але був звільнений і відправлений на передову в Україні. За словами його сестри, Лемехані працював кур'єром неповний робочий день паралельно з навчанням. У 2020 році його заарештували з посилкою, де були наркотики.

Завербований на війну в Україну замбієць Лемехані Ніренда (фото: bbc.com)

Родина до сьогодні переконана, що хлопець не знав, що саме везе в посилці.

"Ми хочемо знати, як його призвали без повідомлення сім’ї? Його примушували?" - питає сестра Лемехані Музангалу Ніренда. Дівчина каже, що зі смертю брата в неї ніби викрали її частинку.

За словами пані Ніренда, її брат у 2019 році поїхав до Росії, щоб вивчати ядерну інженерію за підтримки уряду.

Востаннє батьки чули про сина 31 серпня під час загадкової телефонної розмови, яка сповнила їх занепокоєння. "Він сказав моїм батькам: "Я більше не у в'язниці, але те, де я перебуваю, є конфіденційною інформацією",- каже його сестра.

Завербований на війну в Україну замбієць Лемехані Ніренда (фото: gqbuzz.com)

Міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо сказав, що Замбія вимагала відповіді щодо смерті студента та чому його відправили в Україну.

Міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо (фото: Міністерство закордонних справ Замбії)

Поки Лемехані відбував термін у в'язниці, його завербувала, як вважає його родина, ПВК "Вагнер". Журналісти BBC пишуть, що ув'язненим дали вибір: або продовжити відбувати термін, або йти на фронт.

Керівник групи "Вагнера" Євген Пригожин дав ув’язненим п'ять хвилин, щоб вирішити, чи хочуть вони записатися. Зловісно він сказав, що виведе їх із в'язниці живими, але не може обіцяти повернути їх живими.

"Ми так багато чого не знаємо. Чому уряд Замбії не знав, що його відправляють на війну? Люди, які взяли його на ту війну, дивилися на нас як на сім'ю нижчого сорту, ​​він був для них нічим. Вони його використовували", - розповіла BBC його старша сестра крізь сльози.