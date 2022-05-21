"А теперь Русь - просто Русь": в российских учебниках цинично исковеркали историю

В России продолжают пропаганду, а также всецело искажают исторические факты. Так, например, из школьных учебников просто убрали термин "Киевская Русь" и оставили просто "Русь".
Об этом написал москвич Виталий Рувинский в своем Facebook.
Он рассказал, что его ребенку в школе выдали такие учебники и он сам убедился в этом факте.
"Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. Вообще. Совсем. А есть Русь. Просто Русь. Я слышал, что отечественные историки-государственники уже давно на этом настаивали. И вот увидел своими глазами. Теперь так", - написал Рувинский.
В комментариях автору поста ответили, что россияне наглым образом пытаются переписать историю.
Как мы ранее писали, в России полицейских учат "правильно" воспринимать войну в Украине.
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