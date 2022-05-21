"А теперь Русь - просто Русь": в российских учебниках цинично исковеркали историю

Он рассказал, что его ребенку в школе выдали такие учебники и он сам убедился в этом факте.

"Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. Вообще. Совсем. А есть Русь. Просто Русь. Я слышал, что отечественные историки-государственники уже давно на этом настаивали. И вот увидел своими глазами. Теперь так", - написал Рувинский.

В российских учебниках убрали термин "Киевская Русь" (фото: facebook.com/vit.ruvinski)

В комментариях автору поста ответили, что россияне наглым образом пытаются переписать историю.