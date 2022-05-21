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"А теперь Русь - просто Русь": в российских учебниках цинично исковеркали историю

В России исковеркали историю (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России продолжают пропаганду, а также всецело искажают исторические факты. Так, например, из школьных учебников просто убрали термин "Киевская Русь" и оставили просто "Русь".

Об этом написал москвич Виталий Рувинский в своем Facebook.

Он рассказал, что его ребенку в школе выдали такие учебники и он сам убедился в этом факте.

"Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. Вообще. Совсем. А есть Русь. Просто Русь. Я слышал, что отечественные историки-государственники уже давно на этом настаивали. И вот увидел своими глазами. Теперь так", - написал Рувинский.

В российских учебниках убрали термин "Киевская Русь" (фото: facebook.com/vit.ruvinski)

В комментариях автору поста ответили, что россияне наглым образом пытаются переписать историю.

  • Надо этот учебник в срочном порядке передать в ООН и Юнеско. Переписывание истории это просто вопиющий факт и преступление.
  • Это было бы ооочень смешно, если бы не было столь грустно. Фильм "Шоу Трумена" отдыхает.
  • А пишут, что дело в Киеве было?
  • Ну а что, уже пора привыкнуть, что наша история исторее всех других историй...

Как мы ранее писали, в России полицейских учат "правильно" воспринимать войну в Украине.

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