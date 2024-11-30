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"А давай спробуємо у ліжку оце…" Як зізнатися партнеру про свої таємні бажання у сексі?

Субота 30 листопада 2024 20:20
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"А давай спробуємо у ліжку оце…" Як зізнатися партнеру про свої таємні бажання у сексі? Як зізнатися коханій людині у своїх сексуальних бажаннях (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Таємні бажання у стосунках - це як прихована спеція в страві: поки її не додати, не зрозумієш, як може змінитися смак. Але сказати партнеру про свої сексуальні фантазії - це іноді страшно, навіть якщо ви давно разом.

Тож як зробити це так, щоб вас почули, зрозуміли й підтримали, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Виберіть правильний момент

Не варто говорити про це під час сварки чи посеред дня, коли хтось із вас зайнятий. Ідеальний час - це момент, коли ви обоє розслаблені, задоволені й готові до відкритої розмови. Наприклад, після інтиму або під час спільного відпочинку.

Почніть із легкого натяку

Не обов'язково з першої секунди вивалювати всі свої фантазії. Почніть з обговорення ваших стосунків загалом: "Мені подобається, як ми проводимо час разом, але як ти ставишся до того, щоб додати трохи новизни?" Це створить комфортний фон для подальшої розмови.

Використовуйте формат "я-повідомлень"

Замініть "ти не робиш того чи того" на "я хотів(-ла) би спробувати". Наприклад: "Мені здається, це зробило б нас ще ближчими" або "Мене давно приваблює така ідея, і я хотів(-ла) б поділитися нею з тобою".

Покажіть свою довіру

Зізнання у своїх бажаннях - це акт довіри. Скажіть про це партнеру: "Я говорю про це, бо довіряю тобі й хочу, щоб ми були максимально відкритими одне з одним".

Не наполягайте

Можливо, ваш партнер не буде готовий одразу підтримати вашу ідею, і це нормально. Дайте йому час усе обдумати. Головне - не перетворювати розмову на ультиматум.

Досліджуйте разом

Якщо партнер зацікавився, запропонуйте почати з чогось маленького. Наприклад, подивіться разом фільм або почитайте матеріали на тему вашого бажання. Це допоможе зняти напругу та зробити процес легшим.

Пам’ятайте: це - про близькість

Говорити про свої фантазії - це не просто про секс, це про довіру й готовність бути собою поруч із партнером. Коли ви відкриваєтеся, ви будуєте ще міцніший зв'язок. Зрештою, ваші бажання - це частина вас.

"Якщо партнер справді вас любить, то він принаймні вислухає й спробує зрозуміти. А раптом у вас обох знайдеться щось, що давно хотілося, але ніхто не наважувався сказати? Тож дійте сміливо, але з любов'ю й повагою", - радить Віталій Курсік.

Раніше ми писали про те, чи зустрічі для сексу можна називати стосунками або ні.

А ще розповідали про те, як спонтанний секс може вплинути на стосунки та чи допоможе він відновити пристрасть.

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