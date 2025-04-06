"А раптом я все зіпсую? Як подолати незручність під час першого інтиму з новим партнером

Перший інтим з новим партнером може викликати не лише цікавість, а й страх, тривогу, ніяковість. І це нормально. Але якщо хвилювання блокує бажання або створює емоційний бар'єр, варто знати, як допомогти собі - без сорому, паніки чи поспіху.

Як не нервувати під час першого сексу з новим партнером і подолати незручність, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Перша інтимна близькість - це завжди трохи хвилююче. Навіть якщо між вами є симпатія, а атмосфера складається ідеально, мозок може почати панікувати: "А якщо я зроблю щось не так?", "Що він/вона подумає?", "Як розслабитися?"

Ця ніяковість - абсолютно нормальна. Але якщо хочеться, щоб усе пройшло максимально комфортно, ось кілька порад:

Не женіть відчуття, а прийміть його

Хвилювання - це не ваш ворог. Це показник того, що вам не байдуже. Не треба силоміць проганяти ніяковість, краще сприймати її як природну частину моменту.

Не поспішайте

Головне правило першого інтиму - ніякого поспіху. Дайте собі та партнеру час звикнути один до одного, насолодитися дотиками та атмосферою.

"Напруга найчастіше виникає саме через відчуття, що "треба щось терміново робити", - пояснює експерт.

Дихайте та розслабляйте тіло

Якщо відчуваєте скутість, зробіть глибокий вдих-видих і трохи послабте м’язи. Відчуття контролю над тілом допомагає впоратися з нервами.

Говоріть

Ні, не про податки чи погоду. А про свої відчуття та емоції.

"Ти мені дуже подобаєшся, але я трохи хвилююся", "Хочу, щоб нам обом було добре, давай просто будемо слухати один одного?" Навіть одне таке речення може зняти напругу", - радить сексолог.

Не зациклюйтесь на "ідеальності"

Жодна перша близькість не буває як у кіно. Це може бути незграбно, хтось може незручно роздягнутися, впасти або смішно заплутатися в одязі.

"І це нормально! Ставтеся до всього простіше - з гумором та легкістю", - наголошує фахівець.

Насолоджуйтесь моментом

Замість того, щоб аналізувати свої рухи та вигляд, сфокусуйтеся на відчуттях та партнері. Адже суть першого інтиму - не в техніці, а в емоційному контакті.

"Головне правило: ніхто не ідеальний, але якщо є взаємний комфорт і довіра - все вийде чудово", - резюмує Віталій Курсік.