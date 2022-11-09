"А чого не в Москві?" Ані Лорак із донькою рознесли за фото на відпочинку

Українська співачка Ані Лорак, яка зайняла позицію "голуба миру" стосовно війни у своїй країні, похвалилася фотографією з донькою. На ній вона із 11-річною Софією в Іспанії.
Знімок Кароліна опублікувала на своїй сторінці у Instagram.
Так, зараз 11-річна Софія перебуває в Іспанії. Це донька Лорак від турецького бізнесмена Мурата, з яким вона розлучена. Дівчинка дуже схожа на тата, на що й звернули увагу підписники співачки.
На фото виконавиця позує з дочкою та усміхається. Але користувачі мережі не могли не нагадати Кароліні, що вона мовчить про війну в Україні.
Люди назвали Лорак "ганьбою української нації".
До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак зненацька звернулася до Камінської.
А ще розповідали про те, які санкції отримала Ані Лорак та інші зірки.