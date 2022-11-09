"А чого не в Москві?" Ані Лорак із донькою рознесли за фото на відпочинку

Де знаходиться донька Лорак

Так, зараз 11-річна Софія перебуває в Іспанії. Це донька Лорак від турецького бізнесмена Мурата, з яким вона розлучена. Дівчинка дуже схожа на тата, на що й звернули увагу підписники співачки.

На фото виконавиця позує з дочкою та усміхається. Але користувачі мережі не могли не нагадати Кароліні, що вона мовчить про війну в Україні.

Ані Лорак із дочкою в Іспанії (фото: instagram.com/anilorak)

Люди назвали Лорак "ганьбою української нації".