...А вы боялись: Комаровский на Пасху прочитал стих Быкова (видео)

Доктор Комаровский прочитал стихотворение "Пасхальное"
Евгений Комаровский прочитал стихотворение знаменитого российского оппозиционного поэта Дмитрия Быкова "Пасхальное". Известный педиатр опубликовал соответствующее видео на своем YouTube-канале.
Доктор Комаровский продекламировал поэзию 28 апреля - в праздник Пасхи.
Отметим, что сам автор этого глубокого произведения - поэт и публицист, литературный критик и журналист - недавно был экстренно госпитализирован и находился в стабильно тяжелом состоянии. Медики говорили о гипергликемической коме. К счастью, состояние здоровья Дмитрия Быкова вскоре улучшилось. В сети он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что впереди ждут великие дела.
Кстати, сам Быков считает, что причиной госпитализации было отравление.
Выбор доктора Комаровского стиха Быкова на Пасху для чтения не только стало удачным тематически и актуальным, но и является формой поддержки известного поэта, который является жестким критиком агрессии РФ против Украины.
Доктор Комаровский читает стихотворение Дмитрия Быкова "Пасхальное" (скриншот)
…А между тем благая весть - всегда в разгар триумфа ада, и это только так и есть, и только так всегда и надо!
Когда, казалось, нам велят - а может, сами захотели, - спускаться глубже, глубже в ад по лестнице Страстной недели.
Все силы тьмы сошлись на смотр, стесняться некого - а че там; бежал Фома, отрекся Петр, Иуда занят пересчетом,
Но в мир бесцельного труда и опротивевшего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда,
Когда надежда ни одна не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна - отказ от всякой перспективы.
На всех углах твердят вопрос, осклабясь радостно, как звери: "Уроды, где же ваш Христос?" А наш Христос пока в пещере,
в ночной тиши. От чуждых глаз его скрывает плащаница. Он там, пока любой из нас не дрогнет и не усомнится.
Не усомнится только тот глядящий пристально и строго неколебимый идиот, что вообще не верит в Бога.
Фото: Дмитрий Быков
Земля безвидна и пуста. Ни милосердия, ни смысла. На ней не может быть Христа, его и не было, приснился.
Сыскав сомнительный приют, не ожидая утешенья, сидят апостолы, и пьют, и выясняют отношенья:
- Погибло все. Одни мечты. Тут сеять - только тратить зерна.
- Предатель ты.
- Подослан ты.
- Он был неправ.
- Неправ?!
- Бесспорно.
Доктор Комаровский читает стихотворение Дмитрия Быкова "Пасхальное" (скриншот)
Он был неправ, а правы те. Не то, понятно и дитяти, он вряд ли был бы на кресте, что он и сам предвидел, кстати.
Нас, дураков, попутал бес… Но тут приходит Магдалина и говорит: "Воскрес! Воскрес! Он говорил, я говорила!"
И этот звонкий женский крик среди бессилия и злобы раздастся в тот последний миг, когда еще чуть-чуть - и все бы.
Глядишь кругом - земля черна. Еще потерпим - и привыкнем. И в воскресение зерна никто не верит, как Уитмен.
Нас окружает только месть, и празднословье, и опаска, а если вдруг надежда есть - то это все еще не Пасха.
Провал не так еще глубок. Мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы подавно не воскреснем.
Он нас презрел, забыл, отверг, лишил и гнева, и заботы; сперва прошел страстной четверг, потом безвременье субботы.
И лишь тогда ударит свет, его увижу в этот день я: не раньше, нет, не позже, нет, - в час отреченья и паденья.
Когда не десять и не сто, а миллион поверит бреду; когда уже ничто, ничто не намекает на победу -
Ударит свет и все сожжет, и смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха. Вот ее сюжет. Христос воскрес. А вы боялись.
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