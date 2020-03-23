95-летняя старушка победила коронавирус: появились детали

Коронавирус COVID-2019 удалось победить пожилой пациентке из Модены. 95-летняя пенсионерка полностью излечилась и на данный момент официально стала самой пожилой женщиной, которая поборола коронавирус.

95-летняя Альма Клара Корсини была госпитализирована с подозрением на коронавирус 5 марта 2020 год в городке Фанано, Модена, Италия. Тесты подтвердили ее предварительный диагноз и как сообщает итальянское издание Gazetta Di Modena, состояние пациентки было довольно тяжелое. Однако организм Альмы смог справиться с болезнью, и старушка пошла на поправку, пишет издание "Факты".

"Она наша гордость! Синьора Корсини ни разу не пожаловалась на свое состояние, выполняла все наши указания и полностью выздоровела. Тесты подтвердили, что коронавируса у нее больше нет. При этом мы не применяли никакое специальное антивирусное лечение", - рассказали итальянские медики.

95-летняя Альма Корсини победила коронавирус и готовится к выписке

Сама пациентка также дала комментария для журналистов и сообщила, что чувствует себя хорошо, а врачи больницы в Модене – очень хорошие.

"Да, да, со мной все в порядке. Чувствую себя хорошо. Люди, которые за мной ухаживали в больнице, такие хорошие", - сказала 95-летняя Альма.

Кроме того, в Лигурии, Италия, врачи заявили, что смогли вылечить 79-летнего мужчину от коронавируса. Ему в течение 12 дней давали экспериментальный препарат, который ранее был разработан для лечения лихорадки Эбола.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый зараженный коронавирусом из Житомира обратился к украинцам.