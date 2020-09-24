94-летняя украинка поборола коронавирус: возраст не помеха

Украинка поборола коронавирус (коллаж РБК-Украина)

В больнице Николаева выписали пожилую женщину, у которой был COVID-19

В Николаеве 94-летняя женщина выздоровела от коронавируса и сейчас чувствует себя хорошо. Горожанку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом в эфире программы "Добрый вечер" рассказала руководитель департамента здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

У женщины была пневмония, она находилась в стационаре некоторое время, а потом ее успешно отпустили домой.

По словам Шамрай, не у всех пациентов инфекция заканчивается летальным случаем. Возраст для выздоровления не помеха, все зависит от иммунитета. Но факто остается то, что в пожилом возрасте люди тяжело переносят коронавирус, так как инфекция очень влияет на обострение хронических заболеваний.

"Возраст пациента не является показателем тяжести состояния. Возраст пациента является просто той градацией, когда на пациента нужно обратить больше внимания. Потому что действительно люди в таком возрасте тяжелее это переносят", - сказала руководитель департамента здравоохранения.

Напомним, что за все время пандемии в Украине заболели 188 106 человек. Умерли при этом 3 757 пациентов. Стоит отметить, что третьи сутки подряд в Украине фиксируют рекорды по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса. За вчера вылечились 1 788 человек (83 458 - с начала пандемии). Сейчас активным больными являются 100 891 пациентов.

Как мы ранее писали, ученые назвали число зараженных COVID-19 без симптомов.