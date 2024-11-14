9 вправ, яких чоловікам слід уникати під час схуднення

Чоловікам, щоб схуднути, варто уникати деяких вправ під час тренування. Тренер назвав вправи, які не націлені на втрату ваги тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Джейк Діксон розповів, що оптимізація розпорядку тренувань є надзвичайно важливою, оскільки деякі вправи менш корисні для спалювання калорій, ніж інші.
"Одним із важливих, але часто забутих факторів зміни ваги є вибір вправ. Усі вправи в тренажерному залі спалюють калорії, але якщо ваша мета - спалити жир, то варто вибрати рухи, які активізують ваш метаболічний двигун", - додав експерт.
Час у спортзалі дорогоцінний і обмежений. Мета втрати ваги означає, що час потрібно використовувати з розумом.
Включення вправ, які включають один рух, націлений на невеликі групи м’язів, може бути продуктивним для нарощування конкретних м’язів, але може бути не найкращим способом скинути вагу.
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