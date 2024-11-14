9 вправ, яких чоловікам слід уникати під час схуднення

Тренер Джейк Діксон розповів, що оптимізація розпорядку тренувань є надзвичайно важливою, оскільки деякі вправи менш корисні для спалювання калорій, ніж інші.

"Одним із важливих, але часто забутих факторів зміни ваги є вибір вправ. Усі вправи в тренажерному залі спалюють калорії, але якщо ваша мета - спалити жир, то варто вибрати рухи, які активізують ваш метаболічний двигун", - додав експерт.

Час у спортзалі дорогоцінний і обмежений. Мета втрати ваги означає, що час потрібно використовувати з розумом.

Включення вправ, які включають один рух, націлений на невеликі групи м’язів, може бути продуктивним для нарощування конкретних м’язів, але може бути не найкращим способом скинути вагу.