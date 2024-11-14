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9 вправ, яких чоловікам слід уникати під час схуднення

Яких вправ уникати чоловікам під час схуднення (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чоловікам, щоб схуднути, варто уникати деяких вправ під час тренування. Тренер назвав вправи, які не націлені на втрату ваги тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Джейк Діксон розповів, що оптимізація розпорядку тренувань є надзвичайно важливою, оскільки деякі вправи менш корисні для спалювання калорій, ніж інші.

"Одним із важливих, але часто забутих факторів зміни ваги є вибір вправ. Усі вправи в тренажерному залі спалюють калорії, але якщо ваша мета - спалити жир, то варто вибрати рухи, які активізують ваш метаболічний двигун", - додав експерт.

Час у спортзалі дорогоцінний і обмежений. Мета втрати ваги означає, що час потрібно використовувати з розумом.

Включення вправ, які включають один рух, націлений на невеликі групи м’язів, може бути продуктивним для нарощування конкретних м’язів, але може бути не найкращим способом скинути вагу.

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фізичні вправиВагаСпортзал