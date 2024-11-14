9 вправ, яких чоловікам слід уникати під час схуднення

Чоловікам, щоб схуднути, варто уникати деяких вправ під час тренування. Тренер назвав вправи, які не націлені на втрату ваги тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Тренер Джейк Діксон розповів, що оптимізація розпорядку тренувань є надзвичайно важливою, оскільки деякі вправи менш корисні для спалювання калорій, ніж інші.

"Одним із важливих, але часто забутих факторів зміни ваги є вибір вправ. Усі вправи в тренажерному залі спалюють калорії, але якщо ваша мета - спалити жир, то варто вибрати рухи, які активізують ваш метаболічний двигун", - додав експерт.

Нижче наведені вправи, яких слід уникати чоловікам під час схуднення.

Тренування преса

Доктор медичних наук Майк Бохл розповів, що тренажери можуть допомогти зміцнити м’язи живота.

Краще виконувати основні тренування для рівноваги, стабілізації хребта та гарної постави потрібно, але коли справа доходить до спалювання калорій і усунення жиру на животі, то одна тільки робота з тренажером для преса не впорається з цим.

Вправи з йоги та пілатесу

Йога та пілатес чудово підходять для покращення психічного благополуччя, рівноваги та гнучкості. Однак, вони не ефективні при схудненні.

Ці вправи спалюють відносно меншу кількість калорій за час, який вони займають.

Вправи з йоги та пілатесу (фото: Freepik)

Аеробні вправи

Аеробні тренування, такі як теніс, біг і плавання є чудовими способами покращити частоту серцевих скорочень, покращити стан серцево-судинної системи та спалити калорії.

Якщо ви просто займаєтеся інтенсивними кардіотренуваннями і не включаєте силові тренування у свій розпорядок дня, то не втратите м’язову масу.

У довгостроковій перспективі це сповільнює метаболізм, тому що збільшення м’язової маси є ефективним способом спалити більше калорій протягом усього тренування.

Вправи з одним рухом, націлені на малі групи м’язів

Час у спортзалі дорогоцінний і обмежений. Мета втрати ваги означає, що час потрібно використовувати з розумом.

Включення вправ, які включають один рух, націлений на невеликі групи м’язів, може бути продуктивним для нарощування конкретних м’язів, але може бути не найкращим способом скинути вагу.

Наприклад, згинання біцепса покращує силу рук, а підняття литок є мудрим вибором для посилення сили ніг. Однак, жодна з цих вправ не спалить стільки калорій і не буде настільки ефективною для схуднення, як вправи для всього тіла.

Планка

Такий вид вправи не допомагає спалити багато калорій. До того ж планка погано підходить для росту м’язів, тому що вони не сприяють повному діапазону рухів преса.

Планка (фото: Freepik)

Які вправи слід робити чоловікам для схуднення

Для найбільш ефективного використання часу доктор Боль рекомендує зосередитися на тренуваннях, які одночасно активізують декілька груп м’язів, особливо великих.

Вправи, які можуть спалити калорії та призвести до помітної втрати ваги, включають віджимання, присідання, підтягування та випади.