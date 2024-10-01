9 вправ для гнучкості всього тіла та покращення фізичної форми

Збереження гнучкості з віком має важливе значення для загального стану здоров’я. З віком м’язи тіла та суглоби можуть ставати жорсткішими, що може обмежити діапазон рухів і збільшити ризик травм. Включення регулярної розтяжки у розпорядок дня може зменшити м’язову напругу, підвищити рухливість і покращити поставу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
(фото: eatthis.com)
Почніть, стоячи на руках і колінах, долоні на підлозі під плечима, а коліна під стегнами. М’яко вигніть спину, а потім округліть її - це один підхід. Виконайте до 10 підходів.
Утримуйте розтяжку протягом 20-30 секунд, відчуваючи розтягнення підколінних сухожиль і нижньої частини спини.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Витягування рук уздовж підлоги розтягує м’язи верхньої частини спини - справжній порятунок для тих, хто цілий день працює за комп’ютером.
ироко розведіть коліна і сядьте на п'яти, витягнувши руки вперед.
(фото: eatthis.com)
атримайтеся на 20-30 секунд, потім поміняйте ногу.
(фото: eatthis.com)
Встаньте прямо, тримаючись за стілець або стіну для рівноваги, якщо необхідно.
(фото: eatthis.com)
Ляжте на живіт, ступні розсуньте на ширину 30 сантиметрів, руки поставте по обидва боки від голови.
З видихом відірвіть корпус від підлоги, випряміть руки та ноги, втягніть низ живота. Ступні щільно стоять на підлозі, а спина пряма.
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