9 вправ для гнучкості всього тіла та покращення фізичної форми

(фото: eatthis.com)

Почніть, стоячи на руках і колінах, долоні на підлозі під плечима, а коліна під стегнами. М’яко вигніть спину, а потім округліть її - це один підхід. Виконайте до 10 підходів.

Вправа "кішка-корова" (фото: eatthis.com)

Утримуйте розтяжку протягом 20-30 секунд, відчуваючи розтягнення підколінних сухожиль і нижньої частини спини.

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Витягування рук уздовж підлоги розтягує м’язи верхньої частини спини - справжній порятунок для тих, хто цілий день працює за комп’ютером.

ироко розведіть коліна і сядьте на п'яти, витягнувши руки вперед.

(фото: eatthis.com)

Розтягнення стегон

атримайтеся на 20-30 секунд, потім поміняйте ногу.

Розтягнення м'язів стегон (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Встаньте прямо, тримаючись за стілець або стіну для рівноваги, якщо необхідно.

(фото: eatthis.com)

Ляжте на живіт, ступні розсуньте на ширину 30 сантиметрів, руки поставте по обидва боки від голови.

З видихом відірвіть корпус від підлоги, випряміть руки та ноги, втягніть низ живота. Ступні щільно стоять на підлозі, а спина пряма.

Вправа "собака вниз" (фото: eatthis.com)