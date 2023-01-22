9 симптомів цукрового діабету, про які ви могли не знати

Цукровий діабет 2 типу – підступна хвороба, яка може спочатку не проявлятися очевидними симптомами, при цьому розвиваючись і все більше загрожуючи загальному стану здоров’я людини.
Про це читайте нижче в матеріалі Styler далі.
Як розповіли лікарі медичного центру Альтеро в Instagram, хвороба може проявлятися такими ознаками:
Спеціалісти ресурсу Diabetes поділяють фактори на незмінні та змінні (які залежать від людини).
Незмінними називають такі:
Змінні фактори:
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