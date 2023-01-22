9 симптомів цукрового діабету, про які ви могли не знати

9 симптомів цукрового діабету

Як розповіли лікарі медичного центру Альтеро в Instagram, хвороба може проявлятися такими ознаками:

Невгамовний голод Невимовна спрага Втрата ваги Сильна втома Часте сечовипускання Поколювання і оніміння кінцівок Розмитий зір Рани, що не загоюються Сеча приваблює комах

Фактори ризику розвитку діабету

Спеціалісти ресурсу Diabetes поділяють фактори на незмінні та змінні (які залежать від людини).

Незмінними називають такі:

Генетичні порушення, спадковість

Сімейний анамнез цукрового діабету 2 типу

Похилий вік

Маса тіла при народженні менше 2,5 кг або більше 4 кг

Змінні фактори:

Вісцеральне ожиріння

Дисплідемія – порушення складу ліпідів крові

Низька фізична активність

Нераціональне харчування (основний прийом їжі у вечірні часи або вночі, недостатня кількість овочів і фруктів у раціоні, надлишкове споживання простих вуглеводів та тваринних жирів)

Значні коливання маси тіла на фоні нефізіологічних чи жорстких дієт

Артеріальна гіпертензія

Порушення сну

Стресові ситуації

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