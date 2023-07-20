9 продуктів, які покращують усі функції мозку та запобігають віковим захворюванням

Яйця

Яйця є природним джерелом поживних речовин, які підтримують здоров'я мозку завдяки вмісту холіну, лютеїну та зеаксантину.

Холін в яйцях допомагає підтримувати функції пам'яті, мислення, настрою тощо. Лютеїн відіграє важливу роль у здатності навчатися.

Важливо також не забувати про вживання жовтка, оскільки в ньому містяться і холін, і лютеїн.

Гриби

Ерготіонеїн - це амінокислота, яка функціонує як антиоксидант. Його протизапальні та антиоксидантні властивості сприяють здоровому старінню, покращенню когнітивним функціям і зниженню стресу. Найбільше амінокислот містять гриби шиітаке та майтаке.

Звичайні печериці не несуть такої користі як дорожчі види грибів (фото: Freepik)

Волоські горіхи

Волоські горіхи є єдиним хорошим джерелом омега-3 жирних кислот. Споживання цих горіхів допомагає боротися з окислювальним стресом і запаленням - двома факторами зниження когнітивних функцій.

Лохина

Ця ягода допомагає людям похилого віку швидше обробляти інформацію. Дослідження показали, що ті, хто щодня вживав лохину протягом шести місяців, покращили свої навички, причому найбільш помітне покращення спостерігали люди віком від 75 до 80 років.

Справжній чай

Існує чотири види чаю, які класифікують справжніми: чорний, улун, зелений і білий. Численні дослідження довели, що вживання цих сортів напою знижує ризик когнітивних розладів.

Достатньо випивати всього 100 мілілітрів, тобто менше половини чашки чаю на день. Така кількість може знизити ризик когнітивних розладів на 6%, а 500 мілілітрів - на 29%.

Чай сприяє покращенню роботи мозку (фото: Freepik)

Лосось

Омега-3 поліненасичена жирна кислота важлива для розвитку мозку. Але риба - це набагато більше, ніж джерело корисних жирів.

Як природне джерело білка, селену, холіну та йоду, лосось є справжнім подарунком для тих, хто зосереджений на здоров'ї свого мозку. Цікаво, що вживання лосося позитивно впливає на когнітивні показники в психомоторній швидкості серед дорослих.

Апельсини

Клінічне дослідження за участю здорових людей похилого віку, показало, що дорослі, які щодня протягом восьми тижнів вживали 100% апельсиновий сік, отримали кращі результати в тестах на загальну когнітивну функцію порівняно з контрольною групою.

Зелень

Споживання салату, шпинату та іншої зелені сповільнює зниження когнітивних функцій серед літнього населення. Це пов'язано з тим, що листя містить лютеїн, фолієву кислоту та бета-каротин.

Кавун

Кавун є джерелом корисних для здоров'я мозку поживних речовин, у тому числі лікопіну. Ця рослинна сполука виявляє нейропротекторні властивості завдяки своїй антиоксидантній і протизапальній функції.

Існують дані, які показують зв'язок між низьким рівнем лікопіну та вищими показниками смертності від хвороби Альцгеймера.

Однак великої кількістю лікопіну можуть похизуватися лише червоні та рожеві кавуни. Інші сорти, а тим паче дині, не наділені такими властивостями.