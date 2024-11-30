9 причин негайно здати тест на ВІЛ: перевірте себе прямо зараз!

9 причин пройти тест на ВІЛ

У тебе був ризикований секс (без презерватива) протягом останніх 12 місяців з більш ніж одним партнером? Ти або твій партнер (-ка) вживали наркотичні речовини ін’єкційно, зокрема протягом останніх 12 місяців? Ти перебував (-ла) в установах виконання покарань? Ти перебуваєш у складних життєвих обставинах (ВПО, бездомні, сексуальне насильство)? Ти береш зараз або брав (-ла) раніше участь у бойових діях? Часто хворієш на запалення легень? Маєш або мав (-ла) захворювання на туберкульоз? У тебе є/були інфекції, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз тощо)? У тебе є/були часті прояви (3-4 рази/рік) герпесу або кандидозу (молочниці)? Відмічаєш суттєву немотивовану втрату маси тіла, немотивовану лихоманку або діарею тривалістю понад місяць?

Якщо маєте позитивну відповідь на будь-яке із запитань, то це свідчить про ймовірне інфікування ВІЛ. В такому випадку рекомендовано звернись до лікаря або замовити додому оральний тест на ВІЛ через чат-бот "REACH 95: Тестуйся сам" у Telegram.

Зазначимо, що сучасна медицина дозволяє людям з ВІЛ жити довго і повноцінно. Регулярне тестування на наявність вірусу імунодефіциту людини - це найкращий спосіб дізнатися свій статус і розпочати лікування вчасно. Використання презервативів, відмова від ін’єкційних наркотиків та інші профілактичні заходи значно знижують ризик зараження ВІЛ.

Нагадаємо, що 1 грудня щороку світ об’єднується, щоб відзначити Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ця дата була встановлена Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1988 році з метою підвищення обізнаності про ВІЛ/СНІД та демонстрації міжнародної солідарності в боротьбі з цією епідемією.