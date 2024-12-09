9 порад, які допоможуть обрати безпечні іграшки на ялинку

Ялинкові прикраси, як і штучна ялинка - неодмінні атрибути новорічних свят. Але щоб не зіпсувати настрій та не поставити здоров'я під загрозу, варто обирати безпечні новорічні прикраси.

Про те, як обрати безпечні іграшки на ялинку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційний сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Як обрати ялинкові іграшки

Ялинкові іграшки, певно, найбільш популярний декор для новорічної ялинки. Наразі в магазинах та на різдвяних ярмарках можна знайти безліч варіантів - з тканини, пластику, дерева, скла, прикрашені бісером та блискітками.

Як обирати іграшки на ялинку (фото: Freepik)

Перевірити якість фарби

Фарба на новорічних іграшках з будь-якого матеріалу повинна бути якісною та не залишати слідів. Це можна перевірити за допомогою серветки, легенько потерши поверхню прикраси.

Перевірити надійність декоративних елементів

Блискітки та інші декоративні елементи (бантики, бісер, намистинки) має бути надійно прикріплений до поверхні. Якщо блискітки осипаються буквально на очах - не варто купувати таку прикрасу.

Крім цього, якщо в родині є маленькі діти та домашні тварини, краще відмовитися від прикрас з декором або блискітками, щоб вони не були проковтнуті.

Звернути увагу на матеріал

Матеріал новорічних іграшок має бути якісним - це легко перевірити, якщо прикраси мають маркування державного стандарту. Скляні іграшки не такі безпечні як пластикові - вони крихкі, їхні гострі уламки можуть поранити дитину або тваринку.

Втім, пластик має бути якісним, інакше токсичні речовини в матеріалі можуть викликати алергію. Якщо іграшка надзвичайно яскрава або має специфічний запах - не варто купувати таку новорічну прикрасу.

Перевірити кріплення

Залізний ковпачок має бути надійно прикріпленим до кульки. Інакше ним легко поранитися. Крім цього, необхідно переконатися, що під ковпачком немає гострих країв кульки - це становить загрозу користувачам.

Як обрати гірлянду

Світлодіодні гірлянди, якими часто прикрашають оселю до свят, створюють атмосферу тепла та затишку.

Як обрати якісну гірлянду (фото: Freepik)

Обирати за товщиною дроту

Насамперед гірлянда повинна мати товсті дроти - так менша імовірність пошкодження. Уважно огляньте дроти гірлянди перед покупкою - оголені фрагменти несуть страшну небезпеку.

Дізнатися тип підключення

Існує паралельне та послідовне підключення гірлянди. При послідовному підключенні, якщо згорить одна лампочка, перестануть світити інші. При паралельному, якщо одна лампочка перегорить, решта працюватиме.

Уникати надмірного декору

Хоча гірлянди з декором доволі гарні, прикраси не повинні бути легкозаймистими. Інакше несправна лампочка може призвести до загоряння.

Як обрати якісну гірлянду (фото: Freepik)

Як обирати дощик на ялинку

Дощик - поширений декор для святкової оселі. Однак пам'ятайте, що ця прикраса викликає інтерес у тварин, які можуть його проковтнути - в такому випадку в жодному разі не слід діставати дощик самостійно, слід негайно відвести тваринку до ветеринара.

Перевірити міцність матеріалу

Якісний дощик не повинен бути пофарбований токсичними або неякісними матеріалами. Щоб перевірити це, можна понюхати декор та потерти його серветкою - запаху або слідів фарби бути не повинно.

Перевірити якість фарби

Якісний дощик легко рветься. Інакше, якщо зацікавлена дитина обмотає його навколо пальців або шиї, в кращому випадку прикраса подряпає шкіру.