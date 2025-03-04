9 помилок під час сніданку, які можуть перешкоджати схудненню

Повністю відмовитися від сніданку

Пропуск сніданку може призвести до більшого голоду та спалювання калорій пізніше, особливо якщо ви з’їсте більше калорій пізніше протягом дня.

До того ж це може призводити до переїдання, особливо вночі. Дослідження показали, що люди, які їдять пізно, частіше страждають від надмірної ваги або ожиріння, а також мають гірший метаболічний стан.

Вживання солодких кавових напоїв

Кава з вершками або сиропом може швидко зірвати ваші цілі щодо схуднення.

Порція лате з усіма добавками з кав’ярні може містити близько 24 г цукру. Надлишок доданого цукру пов’язаний зі збільшенням ваги, діабетом 2 типу та хворобами серця.

Вибір сніданку з низьким вмістом клітковини

Якщо ви снідаєте, але відчуваєте голод задовго до обіду, можливо, у вашій їжі бракує клітковини. Клітковина, що міститься у фруктах, овочах і цільнозернових продуктах, підтримує травлення, знижує рівень холестерину та допомагає довше відчувати ситість, що може допомогти контролювати вагу.

Замість варіантів з низьким вмістом клітковини, таких як солодкі пластівці або випічка, віддайте перевагу багатим на клітковину альтернативам, таким як цільнозернові пластівці, тости з цільної пшениці або вівсянка.

Не отримуєте достатньо білка

Білок важливий для контролю ваги, оскільки він допомагає довше відчувати ситість. Він розщеплюється на амінокислоти та пептиди, які запускають гормони, які регулюють апетит. Споживання достатньої кількості білка може допомогти контролювати почуття голоду та зменшити загальне споживання калорій.

Варіанти сніданку з високим вмістом білка включають яйця, грецький йогурт, цільні зерна, такі як овес, і вафлі або млинці з високим вмістом білка. Збільшити вміст білка можна, додавши склянку молока, наприклад, коров’ячого або соєвого.

Покладання на перекуси з низьким вмістом поживних речовин

Такі закуски, як чіпси, печиво та пончики, можуть бути швидкими та смачними, але в основному вони містять порожні калорії, жир і доданий цукор. Оскільки в них майже немає білка чи клітковини, вони не забезпечать вас ситістю, що підвищує ймовірність переїдання.

Не споживати корисні жири

Пропуск жирів під час сніданку може перешкодити втраті ваги, оскільки жири допомагають довше відчувати себе ситими, запускаючи гормони насичення, які сповільнюють травлення. Жири також допомагають організму засвоювати певні вітаміни.

Включення корисних жирів, таких як авокадо, горіхи, насіння або оливкова олія, не тільки допомагає контролювати апетит, але й підтримує здоров’я серця, що робить їх важливою частиною збалансованого сніданку для контролю ваги.

Не їсти достатньо

Ви можете регулярно снідати і включати здорові продукти, такі як фрукти, йогурт і яйця. Однак, попри те, що шматок фрукта містить клітковину та вітаміни, сам по собі він насичує недостатньо.

Якщо ви не почуваєтесь задоволеними після сніданку, ви можете переїсти пізніше або з’їсти закуски, які містять мало поживних речовин.

Відчуйте сигнали свого тіла та зрозумійте, чи справді ви ситі. Ви можете відчувати себе більш задоволеними, вживаючи два яйця замість одного або поєднуючи фрукти з горіхами та йогуртом чи пластівцями.

Пізній сніданок

Якщо ви пізно снідаєте, то можете переїсти. Пам’ятайте, що пізній прийом їжі може підвищити ризик набору ваги.

Дослідження показують, що люди, які їдять раніше, як правило, втрачають більше ваги, навіть якщо з’їдають однакову кількість їжі. Час прийому їжі впливає на те, як тіло використовує енергію, а пізня їжа може порушити природні ритми тіла.

Ігнорування гідратації

Вживання достатньої кількості води має важливе значення для загального здоров’я. Це допомагає регулювати температуру тіла, змащувати суглоби та запобігати зневодненню, яке може спричинити втому, зміни настрою та закрепи.

Дослідження показують, що вживання води перед їжею може сприяти втраті ваги, сприяючи ситості та зменшуючи споживання калорій. Вода також трохи прискорює метаболізм і прискорює спалювання жиру, що робить її цінним інструментом для контролю ваги.

Зволоження також може запобігти сплутанню спраги з голодом, допомагаючи уникнути непотрібних перекусів.

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