9 ознак токсичної дружби: вам час припинити спілкування, якщо ви це помічаєте

Мало хто може уявити своє життя без друзів. Спілкування, прогулянки, підтримка та веселі моменти - дружба дуже важлива. Але іноді буває так, що усе псує токсичність. І тоді людиною просто починають користуватися.

Постійний негатив. Дружба повинна приносити перш за все радість, а якщо ви постійно відчуваєте стрес, то це вже погано. Подумайте, що змушує вас постійно перебувати у негативі та заради чого ви це терпите.

Друга постійно немає поруч, коли він дійсно потрібен. Хороший друг - це той, на кого можна покластися, той, хто поруч із вами у скрутний момент. Але якщо людина не підтримує вас у скрутні моменти, проте охоче спілкується, коли у вас все добре - слід замислитися. Справжні друзі поруч завжди, а не тоді, коли їм зручно.

Ваші почуття постійно відкидають. Якщо ви не відчуваєте, що вас цінують та чують, а ваші емоції стають об'єктом зневаги - це точно не про дружбу. Токсична людина поруч із вами лише прикидається другом.

Як зрозуміти, що друг став токсичним (фото: freepik.com)

Ви постійно віддаєте, але нічого не отримуєте у відповідь. Коли ви помічаєте, що ваш друг з легкістю приймає вашу допомогу, але ніколи не хоче робити добрі вчинки на знак взаємної поваги - вам слід бути обережними. Можливо, вами просто користуються, тоді це точно не дружба.

Ви втрачаєте довіру. Якщо ви знаєте, що друг може про вас пліткувати або ж він розкриває ваші секрети в розмові з іншими, довірливі стосунки зникають. Але навіщо вам людина, яка не поважає ваші інтереси і нехтує тим, що ви відкриваєте серце?

Після спілкування з другом вам стає дискомфортно. Якщо до прогулянки у вас був гарний настрій, але після неї вам раптово стає зле - це тривожна ознака. Можливо, вас "труїть" токсична атмосфера, яку створює друг.

Ознаки токсичного друга (фото: freepik.com)

З вами змагаються. Звісно, між друзями може бути певне змагання, але воно має право на існування лише тоді, коли це не ворожнеча, а взаємна підтримка. Коли ж ваш друг намагається в усьому вас перевершити й не приховує заздрості - це вже ознака токсичності.

Друг не поважає ваші кордони. Коли людина постійно вас "підставляє", змушує червоніти, приходить без попередження та відкрито нехтує вашими планами заради особистої вигоди, вам варто ще раз подумати, чи точно це ваш друг. І якщо ви намагаєтеся встановлювати кордони, але нічого не виходить - час відмовитися від дружби.

Ви постійно виправдовуєте його поведінку. Експерти вважають, що ця ознака найголовніша. Коли вам доводиться захищати друга від критики, але він постійно робить так, що вам стає соромно - це вже не дружба. Людина просто живе так, як їй заманеться. І їй байдужі ваші почуття.