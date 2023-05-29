9 ознак отруйних стосунків: як зрозуміти, що ви опинилися у психологічній в'язниці

Прислухайтесь до себе

Головним критерієм стане наявність у вас сильного внутрішнього дискомфорту від стосунків із партнером. Після спілкування з людиною ви почуваєтеся пригнічено, у вас є страх, ви емоційно виснажені. Часом після побачень вам здається, що з вас випустили все повітря і все, що ви можете – лягти та спати.

Якщо такі симптоми присутні, то вам точно не пощастило – ви зв'язалися з психологічним "катом". Швидше за все ваш партнер – майстерний маніпулятор. І замість задоволення, комфорту та щастя ви приречені на роль жертви.

Змінити будь-що в таких стосунках дуже складно і сподіватися на те, що партнер змінить свою поведінку не варто. Душевні розмови, якщо вони й виходять, до зміни ситуації зазвичай не ведуть. Єдиний вихід – розставання.

Ознаки отруєних відносин

Вас змушують відчувати провину. Завдання такого психохижака – грати на ваших слабкостях. Навіть у тих ситуаціях, коли ви впевнені у своїй правоті від початку, у вас з'являться думки, що ви щось зробили неправильно або завинили.

Партнер займає позицію жертви. Він тиснутиме на ваше почуття жалю, демонструватиме слабкість і підкреслюватиме, що в цьому є і ваша вина.

Використовує погрози. В арсеналі такої людини майже завжди такі фрази: "якщо ти не зробиш, то я...", "Вибирай: або я, або..."

Емоційна прихильність. Як би вам не було погано з цією людиною, ви просто фізично не можете припинити спілкування. А думка про розлучення викликає дикий страх.

Ви підлаштовуєтеся під чужий настрій. Вам доводиться підлаштовуватись під настрій партнера і просто так підійти, і поспілкуватися ви не можете. Вам потрібно відстежувати, в якому він настрої та ловити вдалий момент для розмови.

Але практично так виходить вкрай рідко – маніпулятори не виносять відвертих та відкритих розмов, тому вони завжди не в дусі та тріпають нерви. При цьому ви почуваєтеся погано, а партнер, навпаки - добре.

Вам складно зрозуміти, що відбувається у стосунках. Бо в них все заплутано, багато недомовленостей, сумнівів, підозр, невизначеності, натяків.

Усі спроби щось прояснити закінчуються провалом. Ви відчуваєте, що людина з вами нечесна, але сумніваєтеся у своїх відчуттях.

Ваша самооцінка падає. Ви перестаєте поступово вірити в себе і починаєте думати, що нічого не розумієте у житті, у стосунках.

Вам здається, що всі ваші переконання є помилковими. І сумніваєтеся не лише у своїй позиції у конкретних стосунках, а сумніви починають відбиватися майже на всіх сферах життя.

У вас почалися напади страху чи тривоги. У таких стосунках починають розвиватися напади страху, сильної тривоги та навіть панічної атаки.

Причини таких переживань часто не пов'язані із ситуацією: вас можуть турбувати страшні сни, проблеми в країні, вигадані хвороби. Але страхи доводять до почуття безвиході та розпачу.

Після спілкування у вас занепад сил. Після побачення або спільних вихідних з людиною у вас немає сил. Ви почуваєтеся як вичавлений лимон або ніби у вас вночі вампір висмоктав кров.

Якщо ви спостерігаєте у себе хоч 5-7 ознак з цього списку - будьте впевнені, що ви у стосунках з маніпулятором. У вас сильна емоційна залежність від партнера, а ваші стосунки – отруйні.