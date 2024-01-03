Ці симптоми свідчать про дефіцит кальцію. Ось на що треба звернути увагу

Чому кальцій важливий для здоров'я

Наукові дослідження показують, що низьке споживання кальцію призводить до проблем зі здоров’ям. Кальцій має фундаментальне значення для здоров’я кісток, зубів, шкіри та м’язів.

"Хоча кальцій є одним із найважливіших мінералів і однією з найвідоміших поживних речовин у нашому раціоні, дефіцит кальцію дуже поширений. Вважається, що майже половина населення світу страждає від дефіциту кальцію", - каже експерт із питань харчування Ума Найду.

Цей відсоток становить близько 30% серед чоловіків і 60% - серед жінок. Втім, більшість людей з дефіцитом кальцію не знають, що він у них є.

Вважається, що дефіцит більш поширений у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, ніж у країнах з високим доходом.

9 симптомів дефіциту кальцію, на які варто звернути увагу

Дефіцит кальцію краще виявити на ранній стадії, оскільки при запущеному варіанті з ним боротися ще важче. Важливо періодично робити аналізи крові, щоб перевіряти показники цього елементу.

Однак є незначні симптоми, які можуть свідчити про дефіцит. Зверніть увагу на наступні ознаки:

нігті тонкі, м’які і легко ламаються

шкіра суха, груба, лущиться

волосся випадає більше, ніж зазвичай

зуби схильні до карієсу

тахікардія

безсоння

дисбаланс щитовидної залози, печінки та нирок

м'язові судоми в ногах

поколювання в губах, руках і ногах

Чим небезпечний дефіцит кальцію

"Хронічний дефіцит кальцію може призвести до ряду серйозних проблем, включаючи остеопороз і переломи. Це також може мати негативний вплив на здатність організму регулювати нервові сигнали та роботу серця та м’язів", - зазначає дієтолог Маріса Мур.

Найпоширенішими наслідками дефіциту кальцію є:

остеопороз - хвороба, при якій кістки стають крихкими і частіше ламаються

остеопенія - це загальна втрата щільності та маси кісткової тканини

гіпокальціємія - низький рівень кальцію в крові, що може викликати оніміння, поколювання та м’язові судоми

Стосовно серця дослідження показують, що гомеостаз кальцію пов’язаний із серцевими клітинами, і тому підтримка адекватного рівня цього мінералу в організмі може зменшити ймовірність аритмій.

Кальцій також сприяє функціонуванню судин, мінімізуючи ризик згортання крові та допомагаючи регулювати артеріальний тиск.

Як відновити нормальний рівень кальцію

Спеціальну дієту хворому призначає лікар. Зазвичай вона містить апельсиновий сік, деякі злаки (рис, овес), нежирне молоко та йогурт, цикорій, руколу, артишоки, броколі, ріпу, капусту, шпинат, сардини і лосось, насіння чіа, сухофрукти, мигдаль.

За потреби лікар може призначити прийом біодобавок із кальцієм.