9-місячний українець Данилко став немовлям із найдовшим волоссям: фото шевелюри рекордсмена

Зазначається, що при встановленні рекорду волосся немовляти заміряли фахівці, як того вимагають міжнародні правила. Результат показав - аж двадцять сантиметрів.

Таким чином юного українця Данила Коваленка у віці 9 місяців офіційно визнано немовлям з найдовшим волоссям.

Захоплюючись приголомшливою шевелюрою маленької знаменитості, що нагадує гриву царя звірів, Вєтрова озвучує думку, що Данилку з Вінниці більше пасує ім'я Лев.

9-місячний Данило з Вінниці став рекордсменом - немовлям з найдовшим волоссям (фото: facebook.com / Вєтрова Лана)

"Його грива, тобто волосся, замірялося нами відповідно до міжнародних правил і має… 20 см! До того ж волосся у Дані набагато густіше, ніж у його мами й тата і, можливо, навіть у нас з вами", - пише вона.

Володар розкішної шевелюри Данило у свої 9 місяців - рекордсмен (фото: facebook.com / Вєтрова Лана)