UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

9-місячний українець Данилко став немовлям із найдовшим волоссям: фото шевелюри рекордсмена

Колаж РБК-Україна: немовля з Вінниці з унікальною шевелюрою стало рекордсменом
Автор: Володимир Костирін

Малюк з Вінниці з надзвичайною шикарною шевелюрою прославився на всю Україну, ставши немовлям з найдовшим волоссям. Дев'ятимісячному рекордсмену вручили відповідний сертифікат.

Про це 2 лютого повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у своєму Facebook.

Зазначається, що при встановленні рекорду волосся немовляти заміряли фахівці, як того вимагають міжнародні правила. Результат показав - аж двадцять сантиметрів.

Таким чином юного українця Данила Коваленка у віці 9 місяців офіційно визнано немовлям з найдовшим волоссям.

Захоплюючись приголомшливою шевелюрою маленької знаменитості, що нагадує гриву царя звірів, Вєтрова озвучує думку, що Данилку з Вінниці більше пасує ім'я Лев.

9-місячний Данило з Вінниці став рекордсменом - немовлям з найдовшим волоссям (фото: facebook.com / Вєтрова Лана)

"Його грива, тобто волосся, замірялося нами відповідно до міжнародних правил і має… 20 см! До того ж волосся у Дані набагато густіше, ніж у його мами й тата і, можливо, навіть у нас з вами", - пише вона.

Володар розкішної шевелюри Данило у свої 9 місяців - рекордсмен (фото: facebook.com / Вєтрова Лана)

Раніше ми розповідали й про іншого малюка, який став, мабуть, наймолодшим рекордсменом в Україні. Йдеться про народження у Хмельницькому хлопчика-богатиря під час масових відключень світла.

Що ж до волосся з косами та турботи про них, то нагадаємо, що деякі звички в догляді за волоссям призводять до його випадання.

А також перед цим ми писали, як часто потрібно підстригати кінчики волосся, щоб вони були в хорошому стані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницядітиволоссярекорди