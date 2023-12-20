9 корисних порад від дієтолога, які допоможуть грамотно організувати харчування дітей на канікулах

Яким має бути раціон дітей на канікулах

"Під час канікул відбуваються істотні зміни у графіку харчування і наповненні щоденного меню. І це природно. Відпочинок від шкільної рутини важливий, але все ж слід продовжувати дотримуватися правил здорового вибору продуктів, страв і напоїв, пам’ятаючи про їхню виключну важливість для здоров’я", - каже дієтолог.

Лікар ділиться порадами, як правильно організувати харчування дитини на канікулах.

Адаптуйте свій розпорядок дня

Батьки також заслуговують на відпочинок від постійного приготування їжі та суворого графіка. Відмова від усіх стандартів закінчиться лише катастрофою, адже надмірне захоплення нездоровою їжею у дітей призводить до поганого настрою та поганої поведінки.

"Розробіть свій графік харчування на свята. Найкраще працює установлений час прийому їжі, оскільки діти люблять рутину, це дає їм відчуття безпеки. Серед правил можуть бути, наприклад, що кухня не працює в певні години або старші діти самі готують собі обід", - каже Швець.

Почніть день із поживного сніданку

Зранку цілозернові страви та страви, багаті білком, добре насичують та забезпечують кращу концентрацію, настрій та енергію. Гарними варіантами є яйця, каша, тости з авокадо. Намагайтеся уникати каш з цукром/медом, канапок з білого хліба, ковбаси та плавленого сиру.

Використовуйте ланчбокси

Пропонувати їжу цілодобово виснажливо, тому інколи батьки люблять готувати ланчбокс і пляшку з напоєм, як у школі. Це дає незалежність дитині: коли вона зголодніє, може поїсти, не звертаючись до дорослих. Разом з тим, страви у ланчбоксі мають забезпечити потрібну кількість, різноманітність і якість їжі.

Насолоджуйтесь корисною їжею всією сім’єю

"Дослідження показують, що спільний прийом їжі за обіднім столом покращує сімейні та соціальні зв’язки. Використайте цю можливість для важливих розмов і прийняття рішень. Крім того, в цей час батьки можуть бути гарним прикладом щодо здорового харчування для дитини", - зазначає дієтолог.

Залучайте дитину до готування

Спільне приготування розганяє нудьгу та дає чудові результати. Почати можна зі смачної домашньої випічки. Коли діти підростуть, запропонувати їм самостійно приготувати улюблену або нову страву за рецептом.

"Вирощування зеленої цибулі або більш трендового мікрогріну - ще одне заняття на канікулах, яке може привернути увагу школярів до здорового харчуванням. Якщо ваші діти ведуть соціальні мережі або знімають відео для TikTok, то тема придбання, вирощування, приготування їжі може надихнути їх на відкриття нових творчих напрямків", - говорить лікар.

Зробіть їду розважливою

Хай діти допомагають з підготовкою вечері, вибирають компоненти бажаної страви, ріжуть їх на шматочки. Так процес прийому їжі стане для них цікавішим.

Також можна подавати страви з великою кількістю яскравих тарілок. Діти можуть викладати на тарілці якусь картинку з інгредієнтів їжі.

Забезпечте здорові перекуси

"На свята готують багато різних смачних частувань. Варто уникати солодких напоїв, льодяників, цукерок та їжі, смаженої у фритюрі. Зведіть їх до мінімуму, оскільки вони не мають бажаної поживної цінності, натомість мають багато цукру, жиру та добавок", - радить Швець.

Такі продукти не покращують самопочуття дітей, приводять до поганої поведінки та згодом викликають захворювання.

Організуйте перекус під час прогулянки

Якщо ви збираєтеся на каток, у парк або на прогулянку містом, заздалегідь приготуйте їжу. Так ви уникнете відвідування закладу з фастфудом і заощадите гроші. Бутерброди, овочеві палички, крекери та сир, варені яйця - варіанти, якими можна нагодувати дітей на імпровізованому пікніку.

"Слідкуйте за споживанням води. Діти часто забувають пити, особливо коли вони зайняті грою. Це може вплинути на їх енергію та настрій, тому заохочуйте пити воду частіше", - каже дієтолог.

Дозвольте собі відпочити

Батьки також заслуговують на вільний час і не варто картати себе за перепочинок від кухні. Натомість можна замовити якісні заморожені страви з гарним складом, які є швидкою здоровою альтернативою домашнім.